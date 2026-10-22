美超微營運報喜 帶旺台鏈！川湖、南俊、緯創等受惠

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）上季初估財報出爐，不僅營收有望高於市場分析師預期，毛利率也有機會攀升至少1個百分點，緩解市場對AI產業支出前景的疑慮。

美超微上季財報估值出色，帶動21日早盤股價狂飆逾12%，並激勵AI伺服器同業和相關類股大漲。美超微提前報喜，法人看好，將帶旺川湖、南俊、緯創、華泰、尼得科超眾等協力廠。

美超微財報預告重點

美超微20日公布上季初估財報，估算營收介於185億美元至195億美元，年增279%；毛利率介於12%到12.5%，比華爾街預期高逾1個多百分點，市場大為驚艷，顯示美超微伺服器產品售價遠高於成本。

Evercore ISI分析師達雅納尼認為，美超微估上季毛利率介於12%到12.5%，象徵AI運算需求的正面數據點，也是戴爾及慧與科技（HPE）財報的好兆頭，營收和毛利率都有上修空間。

美超微將於11月3日舉行電話會議，揭露上季財報，該公司並未說明為何選擇在原定財報公布日期之前，提前發布初估財報。

另一方面，美超微目前也因一項調查而受到關注。該調查指控，公司一名共同創辦人及另外兩人涉嫌違反美國法律，非法將價值數十億美元的伺服器轉運至中國大陸。不過，美超微本身尚未因此案遭到起訴，且一項獨立調查認定，公司高階管理層並不知悉這項據稱存在的違法計畫。

美超微有望繳出優於市場預期的財報，帶旺台灣供應鏈，其中，獨霸伺服器機殼導軌市場的川湖，目前已全面受惠於這波AI伺服器商機火熱，正在加速於美國、台灣等地擴產。

緯創也是美超微供應鏈要角，負責供貨L10、L11規格的AI伺服器產品，當前出貨產品平台也正由輝達GB300逐步移轉到Vera Rubin平台，預計今年底前出貨可望逐季放大，明年Vera Rubin伺服器出貨動能可望超越GB300，成為緯創後續供貨主要產品線。

據了解，緯創受惠這波AI伺服器商機熱潮，訂單滿手，正加速於美國、越南、台灣等地擴大新產能，其中，美國德州D1新廠開始量產後，德州D2新廠可望在明年下半年投入營運，台灣則有新竹湖口、竹北、高雄等新產能明年擴大供貨。