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Google台灣區前總座簡立峰：AI新經濟 翻轉四產業

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
Google台灣區前董事總經理簡立峰。聯合報系資料照
Google台灣區前董事總經理簡立峰。聯合報系資料照

Google台灣區前董事總經理簡立峰昨（21）日表示，「AI新經濟」時代已來臨，AI已能自主創新，並改變部分產業的核心競爭力；尤其生技及材料產業、以及電路與晶片設計產業，正面臨這樣的典範轉移。AI也將大幅改寫企業運作型態，未來甚至將迎接「AI原生企業」。

簡立峰昨日出席三三企業交流會10月例會，以「AI新趨勢與企業AI轉型」發表專題演講。他表示，現階段AI已可自主創新；且隨代理式AI時代來臨，研發周期大幅縮短，「AI新經濟」已是現在進行式，AI正以自主創新的能力，改變部分產業的核心技術。

面對AI能力快速提升，簡立峰認為，企業經營與治理將面臨新的典範轉移，必須重新檢視現有獲利模式是否可能被「AI原生服務」取代，以及既有的規模、專利與經驗等競爭護城河，是否會因AI發展而逐漸瓦解。

他也示警，AI進步未必如過去的科技革命般，必然帶動消費與經濟成長，甚至可能出現「連黃仁勳都沒想到的風險」。過去市場普遍認為，科技進步將刺激消費，但這波AI發展「已快到讓企業與社會感到害怕，企業反而要停、看、聽」。他表示，這樣的氛圍已逐漸浮現，未來可能影響消費及製造業動能。

此外，簡立峰提醒，AI監管也是企業與社會必須正視的課題。他認為「AI目前沒有失控，但有危險」，如同微軟總裁史密斯（Brad Smith）先前警告，「牛奶都有人驗、AI卻沒人管」，人類目前對待AI的方式，很像是對待核子技術，而目前各界仍較聚焦如何建立更強大的模型，尚未積極針對AI的失控風險建立「柵欄」。未來AI如何被納入透明化的監管，是必須思考及關注的重要議題。

他指出，生技及IC設計產業目前正面臨這樣的變化。他以莫德納（Moderna）的個人化 mRNA癌症疫苗為例，指出AI可分析癌細胞基因序列，辨識能引發T細胞免疫反應的特定片段，協助設計個人化疫苗，將製程時間縮短至六天內。儘管單劑疫苗成本高達30萬美元，但若能有效延長患者生命，仍具發展潛力。

半導體IC設計產業也是明顯案例。他指出，隨著晶片複雜度提高，設計工作愈來愈仰賴AI工具。

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