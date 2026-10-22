AI熱潮推升台灣半導體生產動能，台綜院昨（21）日公布9月電力景氣指數（EPI），半導體業用電量單月首度突破45億度，寫下歷史新高，年增11.55%，重返雙位數成長，預估全年用電量將超過500億度。

在AI需求帶動下，全國電力景氣燈號已連18個月亮出代表景氣熱絡的紅燈。

台綜院指出，隨著AI技術快速迭代及運算需求升級，全球對先進製程、先進封裝及高效能晶片需求持續攀升，帶動半導體產業用電量再創新高，用電成長率重返雙位數，成為推升整體產業用電成長的核心動能。

台綜院統計，9月全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.76%，其中製造業成長1.96%。而隨企業採購綠電及使用再生能源規模持續擴大，部分用電需求由台電供應轉向綠電，導致台電高壓以上整體產業售電量年減0.55%，其中製造業減少0.06%、服務業減少2.34%。

從產業別觀察，AI相關供應鏈仍是支撐製造業景氣的主要動能。半導體業9月用電量年增11.55%，電腦、電子及光學製品業用電量月成長0.19%。AI商機也逐步向部分傳統產業擴散，鋼鐵業受惠國際鋼市行情逐步回升、鋼廠調漲盤價及下游補庫存需求增加，9月用電量大幅成長14.64%。

基本金屬及其製品外銷訂單年增29.69%，顯示接單與生產動能同步改善。機械設備業則受惠半導體先進製程擴產，帶動生產設備、檢測設備及精密零組件需求成長，9月用電量年增1.26%。

相較之下，部分傳統產業景氣持續低迷。化學材料業受到全球石化產能過剩及終端需求復甦緩慢影響，9月用電量年減6.02%；紡織業則受國際需求疲弱及價格競爭壓力衝擊，用電量年減14.94%，兩大產業電力景氣燈號均續呈藍燈。

台綜院分析，隨AI商機由高階晶片逐步延伸至伺服器、設備、材料及關鍵零組件，透過上下游產業連結，帶動企業投資與生產活動，擴大產業成長效益，有助提升國內產業附加價值。