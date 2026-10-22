聽新聞
0:00 / 0:00

半導體用電量寫新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

AI熱潮推升台灣半導體生產動能，台綜院昨（21）日公布9月電力景氣指數（EPI），半導體業用電量單月首度突破45億度，寫下歷史新高，年增11.55%，重返雙位數成長，預估全年用電量將超過500億度。

在AI需求帶動下，全國電力景氣燈號已連18個月亮出代表景氣熱絡的紅燈。

台綜院指出，隨著AI技術快速迭代及運算需求升級，全球對先進製程、先進封裝及高效能晶片需求持續攀升，帶動半導體產業用電量再創新高，用電成長率重返雙位數，成為推升整體產業用電成長的核心動能。

台綜院統計，9月全國高壓以上產業用電量較去年同期成長1.76%，其中製造業成長1.96%。而隨企業採購綠電及使用再生能源規模持續擴大，部分用電需求由台電供應轉向綠電，導致台電高壓以上整體產業售電量年減0.55%，其中製造業減少0.06%、服務業減少2.34%。

從產業別觀察，AI相關供應鏈仍是支撐製造業景氣的主要動能。半導體業9月用電量年增11.55%，電腦、電子及光學製品業用電量月成長0.19%。AI商機也逐步向部分傳統產業擴散，鋼鐵業受惠國際鋼市行情逐步回升、鋼廠調漲盤價及下游補庫存需求增加，9月用電量大幅成長14.64%。

基本金屬及其製品外銷訂單年增29.69%，顯示接單與生產動能同步改善。機械設備業則受惠半導體先進製程擴產，帶動生產設備、檢測設備及精密零組件需求成長，9月用電量年增1.26%。

相較之下，部分傳統產業景氣持續低迷。化學材料業受到全球石化產能過剩及終端需求復甦緩慢影響，9月用電量年減6.02%；紡織業則受國際需求疲弱及價格競爭壓力衝擊，用電量年減14.94%，兩大產業電力景氣燈號均續呈藍燈。

台綜院分析，隨AI商機由高階晶片逐步延伸至伺服器、設備、材料及關鍵零組件，透過上下游產業連結，帶動企業投資與生產活動，擴大產業成長效益，有助提升國內產業附加價值。

半導體 用電 製造業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

傳產景氣將回溫？9月我4大傳產外銷訂單全面雙位數正成長

9月外銷訂單再創高！寫下連20紅佳績 10月續旺

影／北美AIDC需求爆！士電急趕新廠產能 明年海外營收看增三成

相關新聞

輝達衝AI基建 擴產夥伴點名三台廠

輝達GTC柏林大會昨（21）日盛大登場，並宣布加速全球AI基礎建設布局，搶攻歐洲主權AI工廠商機，欣興、京元電及日月光投控旗下矽品三大台廠獲點名，分別承接載板、晶片測試及CPO光學引擎擴產重任，成為輝達擴大供應量能重要夥伴。

科技廠台中搶地 豪砸130億！大立光連買七座廠房最受注目

台中AI半導體聚落加速成形，掀科技廠搶地大戰。今年前三季，八大上市櫃科技廠斥資逾130億元，狂掃逾3萬坪產業用地，其中，以大立光豪砸逾80億元、連買七座廠房最受矚目，台中產業園區則是這波科技廠搶進的熱區，科技獵地朝持續推進。

Google台灣區前總座簡立峰：AI新經濟 翻轉四產業

Google台灣區前董事總經理簡立峰昨（21）日表示，「AI新經濟」時代已來臨，AI已能自主創新，並改變部分產業的核心競爭力；尤其生技及材料產業、以及電路與晶片設計產業，正面臨這樣的典範轉移。AI也將大幅改寫企業運作型態，未來甚至將迎接「AI原生企業」。

PHP釋出緊急安全更新 資安署籲機關及企業儘速完成修補

數位發展部資安署表示，開源伺服器端腳本語言PHP安全團隊釋出緊急安全更新，修補兩項嚴重漏洞，嚴重度評分均為9.2分，攻擊...

輝達揪台灣夥伴大擴產搶市 光通訊族群訂單將爆發

輝達揪台灣夥伴大擴產搶市，以日月光投控旗下矽品CPO光學引擎產能明年擴充15倍，2028年再翻倍至30倍，增幅驚人最受矚目，意味輝達看好未來兩年光通訊商機大開，已通過輝達認證的波若威、上詮等台灣光通訊廠訂單與基本面將大爆發。

輝達推新設計 鴻海、台達吃補

輝達強攻AI商機又有新創意設計，執行長黃仁勳昨（21）日於GTC柏林大會宣布，推出模組化AI工廠參考設計「DSX POD」，大幅縮短AI工廠現場部署時間，從六個月壓縮至最快14天，有助加快AI工廠建置，催動新一波商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。