科技廠台中搶地 豪砸130億！大立光連買七座廠房最受注目

台中AI半導體聚落加速成形，掀科技廠搶地大戰。今年前三季，八大上市櫃科技廠斥資逾130億元，狂掃逾3萬坪產業用地，其中，以大立光（3008）豪砸逾80億元、連買七座廠房最受矚目，台中產業園區則是這波科技廠搶進的熱區，科技獵地朝持續推進。

業內傳出，近期還有科技廠積極在台中尋地，準備擴廠、建廠，搶攻AI半導體、光通訊等相關商機。其中，高明鐵董事會剛通過，以投資約7,000萬元取得台中一家光學暨醫療廠約60%股權，以快速取得現成廠房與產線資源。

台中科技廠搶地大戰

台中科技產業投資熱潮持續升溫。美光位於中科后里園區的先進封裝測試二廠日前啟用，台積電中科1.4奈米先進製程新廠也預計明年起陸續完工投產。兩大半導體巨頭持續擴張布局，結合台中既有的精密機械、金屬加工及自動化設備產業基礎，吸引相關科技供應鏈進駐。

這波搶地大戰以大立光動作最積極。大立光今年6月至9月間，接連購入台中產業園區、精密機械科技園區等地七座廠房，累計投資逾80億元，其中五座位於台中產業園區，投資規模居八大科技廠之冠，也凸顯企業積極擴大台中布局。

除了大立光，志聖、信邦、萬潤、鴻勁、創新服務等半導體相關業者，也陸續在精科、台中港、大雅及大甲等地插旗。

另包括頌勝、崴寶精密等企業，同樣選擇台中產業園區布局，顯示科技企業投資範圍已從中科向周邊工業區延伸

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年AI應用快速擴張，帶動半導體、伺服器、高階製造、光學元件、自動化設備及精密加工需求成長。

觀察這波投資布局，台中產業園區成為科技廠搶進熱區。該園區位處中科台中園區與精密機械科技園區之間，周邊聚集機械設備、零組件及精密加工業者，能提供企業從基礎製造到高階技術的產業支援，形成相互配合的供應鏈體系