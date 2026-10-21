黃仁勳：AI 需求異常強勁、產能才是瓶頸 輝達攜手台供應鏈大擴產

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日表示，全球正迎來人類史上最大規模的基礎建設浪潮，「AI需求異常強勁，產能才是瓶頸（Demand is extraordinary. Capacity is the constraint）。」為加速AI基礎建設，輝達宣布攜手全球六大供應鏈夥伴擴充產能，涵蓋載板、先進封裝、半導體測試及共同封裝光學（CPO），台廠包括日月光投控（3711）旗下矽品、京元電子（2449）及欣興（3037）均入列。

輝達今日於GTC柏林大會宣布最新供應鏈擴產計畫，合作夥伴包括艾克爾（Amkor）、日本揖斐電（IBIDEN）、京元電子、三星電機、矽品及欣興。黃仁勳指出，這些供應鏈夥伴都是全球頂尖製造商，感謝各家業者擴大產能，協助輝達提高AI超級運算系統產量，滿足新一波工業革命帶來的需求。

其中，日月光旗下矽品將成為輝達擴充CPO產能的重要合作夥伴。雙方計畫在台灣擴增CPO所需的光引擎製造產能，預計2027年中提升至目前的15倍，並以2028年底在此基礎上再翻倍為目標。隨著大型運算基礎建設對高速資料傳輸的需求持續攀升，光引擎也成為輝達積極擴充的關鍵製造環節。

半導體測試方面，輝達預計2027年整體測試產能將較2026年翻倍，擴產據點涵蓋美國、台灣及新加坡。其中，輝達將向京元電子提供11億美元產能保留預付款，支持其在美國興建測試設施及增購設備，目標2027年4月進入大量生產；新加坡擴充的測試業務則預計2027年2月開始大量生產。

載板供應鏈同樣迎來大規模擴產。輝達計畫未來三年將旗下產品所需的載板產能提高至目前的2.5倍，並透過與欣興、日本揖斐電及三星電機合作增加供應量。其中，輝達已與欣興簽訂產能保留協議，支持其在台灣擴充KF載板製造產能，預計2027年第2季開始增加供給，2028年中達到完整規畫產能。

海外供應商方面，輝達今年稍早已與日本揖斐電簽訂協議，提供數十億美元產能保留預付款，支持日本大野工廠擴產，目標將該廠產能提高至現有的三倍，新增產能預計2028年第1季開始逐步開出。

三星電機則將正式加入輝達載板供應鏈，先由韓國既有產線提供產能，並進一步升級世宗及釜山的生產設施、興建新廠。輝達預估，到2028年，分配給輝達的產量將占三星電機全年封裝載板產能相當大的比重。

先進封裝方面，輝達也將與艾克爾合作擴充韓國製造產能，預計2028年底前將中介層晶圓產能增加超過300%，搭配當地新建製造設施，支援現有及下一代AI平台提高出貨規模。