輝達攜手矽品、欣興與京元電 擴大產能

輝達（NVIDIA）於今日宣布，攜手多家供應鏈合作夥伴擴大全球製造產能，規畫在未來三年內，將其產品所需的基板產能提升至目前的2.5倍。輝達與矽品計劃在台灣擴大共同封裝光學所需的光學引擎製造產能，並透過產能預訂協議，支持欣興（3037）在台灣擴充KF基板製造產能，同時也將向京元電（2449）提供11億美元的產能預訂預付款，以支持其在美國建置新的測試設施及設備。

輝達與艾克爾、揖斐電、京元電、三星電機、矽品及欣興合作，將協助新進及現有供應商擴充基板、先進封裝、測試及光學引擎等關鍵製造能力。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，現在正處於人類歷史上規模最大的基礎設施建設浪潮之中。市場需求極為強勁，而產能是目前的主要限制。該公司的供應鏈合作夥伴是全球最頂尖的製造商。非常感謝其在全球各地擴充產能、提高生產規模，協助提供推動這場新產業革命的AI超級運算系統。

根據揖斐電今年稍早簽署並宣布的協議，輝達將提供數十億美元的產能預訂預付款，以支持其在日本的小野工廠。此次擴產計畫的目標，是將該廠產能提升至目前的三倍，預計新增產能將自2028年第1季開始逐步提升。

三星電機也將加入輝達的基板供應鏈，並以其在南韓的既有產線立即挹注產能。雙方合作也將支持三星電機升級現有設施，並在南韓世宗市及釜山興建新工廠。預計到2028年，分配予輝達的產能將占三星電機全年封裝基板總產能的相當大比例。

同時，輝達透過產能預訂協議，支持欣興在台灣擴充KF基板製造產能。預計此次擴產將自明年第2季開始增加產能，並於2028年中達到滿載產能。

另外，輝達與艾克爾計劃擴大在南韓的先進封裝產能，目標是在2028年底前，將中介層晶圓（Interposer Wafer）產能提升超過300%。這項產能擴充計畫，加上艾克爾在南韓發展的新製造設施，將支援輝達現有及次世代平台提高產量。

輝達也將向京元電提供11億美元的產能預訂預付款，以支持其在美國建置新的測試設施及設備，目標於2027年4月開始進行大規模量產。

同時，輝達與矽品計劃在台灣擴大共同封裝光學所需的光學引擎製造產能，以支援大型運算基礎設施日益成長的連接需求。此次擴產計畫的目標，是在2027年中前將產能提升至目前的 15倍，並力求在2028年底前再翻倍。