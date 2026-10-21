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輝達宣布推出OpenShell參考架構 用於安全AI代理

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

輝達NVIDIA）於今日宣布推出OpenShell參考架構，可在企業基礎設施及邊緣系統上建置、控管、觀測及執行安全代理。

輝達指出，OpenShell參考架構建立於OpenShell安全執行環境軟體的基礎，並將其延伸為支援代理開發與營運的全端、工業級規模基礎設施。該架構包括用於執行企業工作負載的 Vera Rubin基礎設施，其中涵蓋以Nemotron建構的封閉與開放模型、用於執行代理執行框架的Vera CPU、開源OpenShell 軟體，以及用於執行NVIDIA Sentry整合式安全軟體框架的 BlueField DPU。NVIDIA Sentry可提供對代理行為的持續帶外（out-of-band）監控，以及晶片內（in-silicon）政策執行機制。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI能力與安全性必須同步推進。當企業準備部署數十億個AI代理之際，安全性與控制機制必須內建於運算架構之中。輝達打造OpenShell，讓代理能在明確界定的邊界內自由執行有用的工作，同時受到隔離、監控與管控。透過OpenShell參考架構，代理可在Rubin上思考、在Vera上執行，並由BlueField進行治理。

輝達 NVIDIA 基礎設施

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