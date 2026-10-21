輝達推出DSX POD AI工廠 模組化部署時間縮短至最快僅14天

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日於GTC柏林活動中，宣布推出DSX POD AI工廠，加速歐洲基礎設施部署。輝達指出，DSX POD是一款專為完整Vera Rubin AI工廠打造的參考設計，讓合作夥伴在模組化貨櫃（Container）中建置，並在交付前完成整合與驗證。

輝達表示，工廠預先建置的模組化單元，在場地完成準備後，部署時間從六個月縮短至最快僅需14天，協助客戶更早開始產出生產詞元（production token）並創造收益。

輝達也提到，DSX POD將運算、網路、布線、機架級電力與液冷的整合與安裝作業移至製造工廠，減少傳統現場建置所需的大量規劃、施工、專業人力與物流作業。經工廠測試的容器可降低零組件延遲，以及成本高昂且易出錯的現場作業風險，縮短訓練模型與生產推論的過程，讓客戶更早開始產出詞元（token）並創造營收。

黃仁勳說，AI工廠在開始產出詞元時創造價值，而不是在建置完成後。透過DSX POD，正將工廠預先建置的精準度與速度帶入AI基礎設施建設，將部署時間從數月縮短至數周，讓客戶能更快擴充規模，並讓可創造營收的生產作業更快上線。

輝達正與Anduril、Armada、Bull、Crusoe、DayOne、戴爾、台達電、伊頓、鴻海旗下鴻佰科技、技嘉、慧與、聯想、和碩、雲達、施耐德電機、維諦與緯創合作，預計於2027年初在全球交付DSX POD AI工廠。