NVIDIA攜手京元電！矽品及欣興等夥伴擴大產能 加速AI基礎設施建設

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳稍早於 NVIDIA GTC Berlin 發表主題演講，宣布多項最新合作計畫與產品，加速歐洲及全球 AI 基礎設施建置。 其中攸關全球AI基礎建設最為關鍵的晶片供應部，計劃攜手多家供應鏈合作夥伴擴大全球製造產能，以滿足市場對 NVIDIA加速運算及全端 AI 工廠平台日益成長的需求。

NVIDIA宣布與艾克爾、揖斐電、京元電、三星電機、矽品精密及欣興電子合作，協助新進及現有供應商擴充基板、先進封裝、測試及光學引擎等關鍵製造能力，進一步強化 NVIDIA 全球供應鏈的韌性與備援能力。

其中最受關注即NVIDIA宣示CPO量產的決心，NVIDIA與矽品精密計畫在台灣擴大共同封裝光學（CPO）所需的光學引擎製造產能，以支援大型運算基礎設施日益成長的連接需求。此次擴產計畫的目標，是在2027年中前將產能提升至目前的15倍，並力求在2028年底前再翻倍。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「我們正處於人類歷史上規模最大的基礎設施建設浪潮之中。市場需求極為強勁，而產能是目前的主要限制。我們的供應鏈合作夥伴是全球最頂尖的製造商。非常感謝他們在全球各地擴充產能、提高生產規模，協助我們提供推動這場新產業革命的 AI 超級運算系統。」

NVIDIA 計畫在未來三年內，將其產品所需的基板產能提升至目前的2.5 倍。以下協議將有助於推動這項產能擴充計畫，其他相關合作也正在進行中。

根據揖斐電今年稍早簽署並宣布的協議，NVIDIA 將提供數十億美元的產能預訂預付款，以支持揖斐電在日本的小野工廠。此次擴產計畫的目標，是將該廠產能提升至目前的三倍，預計新增產能將自 2028 年第一季開始逐步提升。

三星電機將加入NVIDIA 的基板供應鏈，並以其在南韓的既有產線立即挹注產能。雙方合作也將支持三星電機升級現有設施，並在南韓世宗市及釜山興建新工廠。預計到 2028 年，分配予 NVIDIA 的產能將占三星電機全年封裝基板總產能的相當大比例。

NVIDIA 透過產能預訂協議，支持欣興在台灣擴充KF基板製造產能。預計此次擴產將自2027年第2季開始增加產能，並於 2028 年中達到滿載產能。

NVIDIA 與艾克爾國際科技計劃擴大在南韓的先進封裝產能，目標是在 2028 年底前，將中介層晶圓（Interposer Wafer）產能提升超過 300%。這項產能擴充計畫，加上艾克爾國際科技在南韓發展的新製造設施，將支援 NVIDIA 現有及次世代平台提高產量。

在美國、台灣及新加坡擴建設施的支持下，NVIDIA 預期其半導體測試總產能將於 2026 年至 2027 年間成長一倍。

NVIDIA 將向京元電子提供11億美元的產能預訂預付款，以支持其在美國建置新的測試設施及設備，目標於 2027 年 4 月開始進行大規模量產。