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研華前進 GTC Berlin 推進 AI Factory Brain 與 Physical AI 應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華智能系統事業群總經理暨營運長蔡淑妍表示，研華與NVIDIA的合作，建立在雙方共同重新定義AI在工業領域應用可能性的承諾之上。研華／提供
研華智能系統事業群總經理暨營運長蔡淑妍表示，研華與NVIDIA的合作，建立在雙方共同重新定義AI在工業領域應用可能性的承諾之上。研華／提供

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）參與於10月20日至22日於德國柏林舉行的NVIDIA GTC Berlin 2026，展示涵蓋工廠智慧、邊緣運算與機器人應用的完整工業AI布局。本次研華以AI Factory Brain與Physical AI為核心，結合AI協同調度、即時感知與自主決策能力，展現如何與NVIDIA合作推動AI從單點應用邁向跨系統協同與自主化營運，加速工業場域邁向智慧自主的新階段。

研華智能系統事業群總經理暨營運長蔡淑妍表示，研華與 NVIDIA 的合作，建立在雙方共同重新定義AI在工業領域應用可能性的承諾之上。AI Factory Brain在工廠層級實現目標導向的協同調度；Physical AI則將智慧延伸至邊緣端，讓機器能夠自主採取行動。雙方正攜手建構完整生態系，希望推動此應用模式成為產業標準。

研華AI Factory Brain整合Central、Simulation與Edge AI Agents三層架構，並結合研華SKYRack伺服器與系統、NVIDIA Factory Operations Blueprint （FOX）以及NVIDIA NemoClaw，將過去以單一應用、事件反應為主的AI，進一步轉化為以營運目標為導向的智慧協同架構，使不同AI Agents能共同朝一致的營運目標運作。

目前AI Factory Brain已導入研華自有工廠20條生產線，驗證AI從單點應用走向全廠智慧決策的可行性。

當AI進一步深入實體作業環境，智能運算也必須延伸至機器實際感知、判斷與行動的邊緣端。研華結合Edge AI運算、多感測器感知、AI Agent與功能安全技術，協助智慧機器與機器人系統提升自主性與即時應變能力。

研華於GTC Berlin 2026展示搭載NVIDIA Jetson Thor與NVIDIA IGX Thor的新世代平台。搭載NVIDIA Jetson Thor的 MIC-742-AT可提供最高2,070 TFLOPS（FP4） AI運算效能，並整合NVIDIA Holoscan Sensor Bridge，同步處理不同攝影機與感測器數據，支援機器人即時感知。

研華指出，結合NVIDIA NemoClaw，AI Agents更可進一步解讀即時資訊並自主執行任務。搭載 NVIDIA IGX Thor的 MIC-735-IT 則將功能安全導入Physical AI，透過 outside-in safety機制偵測人員進入預設安全區域並即時觸發反應，強化人機協作環境的安全性。

此外，研華以Sim-to-Real架構串聯AI運算、NVIDIA Omniverse模擬環境、機器人控制與多感測器整合，建立更連續的開發與部署流程，協助客戶提升機器人行為驗證效率，加速AI自動化技術導入不同工業應用場域。

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