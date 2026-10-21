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台灣大收購精誠資訊！公平會決議不禁止結合 目標最多收購58%股權

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大8月宣布，決議透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股。此收購案經公平會審議後，公平會決議「不禁止本案結合」。聯合報系資料照
台灣大哥大8月宣布，決議透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊普通股。此收購案經公平會審議後，公平會決議「不禁止本案結合」。聯合報系資料照

台灣大哥大收購精誠資訊，公平會點頭了。公平會今（21）日表示，台灣大透過旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊39%至58%股份，結合後合計持股將超過50%，經評估，本案無顯著競爭疑慮，且有助整合電信與資訊服務資源，因此，公平會決議「不禁止本案結合」。

台灣大表示，感謝公平會完成審議，樂見公平會決議不禁止本案結合。審議結果確定後，加上公開收購期間已延長至11月5日，精誠股東可在資訊更明確的情況下，有更充裕的時間評估收購條件。

台灣大、精誠自2024年展開策略合作以來，已推出近50項企業解決方案，成案件數年增逾10倍；公開收購條件成就後，雙方將進一步深化策略合作。

首先，在「跨售」方面，整合台灣大企業客戶基礎與精誠資訊服務能力，共同開發人工智慧（AI）、雲端、資安及資通訊（ICT）商機；其次，在「AI」方面，結合台灣大高速網路、TAIDC算力資源，以及精誠軟體、系統整合與產業Know-how，加速企業AI應用落地；第三，在「區域化」方面，運用精誠於日本及大東南亞超過50個營運據點，將雙方在台灣驗證的AI與ICT解決方案拓展至海外市場。深化結盟後，企業服務營收規模目標最快三年達千億元，資訊服務市場市占率目標六年內翻倍。

台灣大表示，本次公開收購為精誠股東提供「高溢價」、「增多元」、「升流通」三大應賣利益。

「高溢價」方面，每應賣1股精誠資訊普通股，可換取現金92.5元及台灣大普通股0.84股；以10月21日台灣大收盤價130.5元計算，每股約當收購價值為202.12元，較8月12日公告時的184.5元，溢價約9.56%。

「增多元」方面，精誠股東應賣後可轉持台灣大股票，參與台灣大核心電信、企業服務、新科技事業及富邦媒momo等多元事業成長；公開收購條件成就後，股東亦可透過持有台灣大股票，持續參與精誠的成長及雙方策略合作所創造的長期價值。「升流通」方面，台灣大股票市場流通性較高，可增加股東後續資產配置的彈性與選擇。

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