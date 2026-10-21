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鴻海獲列輝達DSX Pod全球合作夥伴 增添2027年新的成長力道

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海旗下鴻佰科技獲列為輝達（NVIDIA） DSX Pod 全球合作夥伴。截自輝達GTC Berlin直播
鴻海旗下鴻佰科技獲列為輝達（NVIDIA） DSX Pod 全球合作夥伴。截自輝達GTC Berlin直播

鴻海（2317）旗下鴻佰科技獲列為輝達NVIDIA） DSX Pod 全球合作夥伴，攜手推動以新一代 Vera Rubin 平台為核心的模組化AI工廠，預計2027年初於全球展開交付，增添鴻海明年AI伺服器業績成長力道。

輝達DSX Pod 可理解為貨櫃式 AI 資料中心，將 AI 運算、網路、供電及液冷系統預先於工廠完成整合與驗證，減少傳統資料中心現場施工與系統建置的複雜度。

透過工廠預製及模組化設計，DSX Pod 可將已完成場地整備的部署時間，從傳統六個月縮短至最快 14 天，協助客戶加速 AI 運算產能上線，縮短正式營運及創造營收所需時間。

鴻海旗下鴻佰科技獲列為輝達（NVIDIA） DSX Pod 全球合作夥伴。截自輝達GTC Berlin直播
鴻海旗下鴻佰科技獲列為輝達（NVIDIA） DSX Pod 全球合作夥伴。截自輝達GTC Berlin直播

鴻海 輝達 NVIDIA

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