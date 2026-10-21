鴻海獲列輝達DSX Pod全球合作夥伴 增添2027年新的成長力道

鴻海（2317）旗下鴻佰科技獲列為輝達（NVIDIA） DSX Pod 全球合作夥伴，攜手推動以新一代 Vera Rubin 平台為核心的模組化AI工廠，預計2027年初於全球展開交付，增添鴻海明年AI伺服器業績成長力道。

輝達DSX Pod 可理解為貨櫃式 AI 資料中心，將 AI 運算、網路、供電及液冷系統預先於工廠完成整合與驗證，減少傳統資料中心現場施工與系統建置的複雜度。

透過工廠預製及模組化設計，DSX Pod 可將已完成場地整備的部署時間，從傳統六個月縮短至最快 14 天，協助客戶加速 AI 運算產能上線，縮短正式營運及創造營收所需時間。