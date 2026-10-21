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最快14天部屬！輝達發布模組化AI工廠DSX POD架構 鴻海獲列合作夥伴
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日於德國柏林GTC大會發布模組化AI工廠參考設計DSX POD，將現場部署時間從六個月壓縮至最快14天，並計劃於2027年初在全球交付。此外，鴻海（2317）集團旗下鴻佰科技獲列為NVIDIA DSX Pod全球合作夥伴，預計2027年初於全球展開交付。
黃仁勳指出，AI工廠在開始生產token時創造價值，而不是在建設完工時。藉助DSX POD，我們將工廠級精度和速度帶入AI基礎設施建設，把部署時間從數月縮短至數周，使客戶能夠更快擴展容量並讓可創收的生產上線。
輝達發布的DSX POD是基於Vera Rubin架構的完整AI工廠參考設計，其核心邏輯在於將計算、網路、布線、機架級供電及液冷系統的集成安裝工作，從現場施工轉移至製造工廠。
合作伙伴在發貨前完成機架間線纜連接、電氣布線、管道安裝和功能驗證，集裝箱運抵現場後只需接入預先準備好的電力、冷卻與網絡設施，即可投入使用。
客戶仍需提前完成電力、冷卻、網絡等支持設施的準備工作。輝達計劃與戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）、聯想、Bull、施耐德電氣、維諦技術等合作伙伴，於2027年初在全球交付基於DSX POD設計的模組化AI工廠。
此外，鴻海旗下鴻佰科技獲列為NVIDIA DSX Pod全球合作夥伴，攜手推動以新一代Vera Rubin平台為核心的模組化AI工廠，預計2027年初於全球展開交付。
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