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AI 比人還會用軟體！Salesforce 迎流量紅利催動收益

經濟日報／ 記者／王郁倫即時報導
Salesforce台灣總經理徐嘉聲。記者王郁倫／攝影
Salesforce台灣總經理徐嘉聲。記者王郁倫／攝影

Salesforce來台設立辦公室將滿周年，台灣總經理徐嘉聲指出，台灣營收與新增客戶數今年都交出雙位數成長成績，團隊編制也翻5倍成長，隨代理式AI應用大量興起，台灣區2027年業績目標高成長。

Salesforce去年大張旗鼓在台灣設立直屬辦公室，徐嘉聲21日舉行記者會回顧一年成績，包括Agent Force 與 Data 360 相關導入占新簽案件的 40%，營收交出雙位數成長，人力編制也從大幅擴編5倍人力，徐嘉聲表示，包括Sales、Marketing、Technical、Solution Engineer、Customer Support 及 Channel等跨部門人才都到位。

徐嘉聲表示，台灣團隊設定的目標是超越整體市場成長，並持續超越 Salesforce 全球的平均成長指標，隨人力倍增，他期盼2026年不只是雙位數成長，暗指要朝更高目標挑戰，日本也已經要求他提出2027年的擴張藍圖，高度看好台灣市場的龐大成長空間。

徐嘉聲表示，代理式AI應用興起，企業正從探索 AI 的可能性，進一步走向實際業務應用，這也讓Salesforce看到機會，原本市場擔心AI侵蝕SaaS企業生意，但如今市場已經改觀。

Salesforce今年宣布與研華合作，並取得金融業客戶訂單，公司主管指出，傳統上，企業員工，特別是業務人員，需要親自打開電腦瀏覽器、登入 CRM 系統，手動點擊與輸入資料，許多業務因時間緊迫或嫌繁瑣，並不喜歡頻繁登入系統，導致資料存取與更新頻率有限，但現在「操作軟體的不是人，而是 AI」。

Salesforce 開放了 AI Force 介面與模型連接埠，讓員工可以直接在自己習慣的 AI 工具（如 Claude、ChatGPT）中，透過自然語言對話來調取 Salesforce 數據與執行任務，這讓業務可以在手機上直接詢問業績狀況及客戶資料，使用頻率大幅標高，帶來爆發性的流量跟數據取用。

Salesforce是訂閱制服務，用戶用得越多越好，公司主管指出，傳統人工點擊資料計算時，通常只看當下需要的少數欄位，但 AI 幾秒內就會自動發出大量 API 請求，撈取跨季度、跨年份的歷史訂單、出貨紀錄、營收缺口甚至客服案例，調用的數據深度廣度都比人工更龐大。

Salesforce北亞區首席技術顧問陳致宏指出，因應 AI 存取頻率的暴增，Salesforce 將Agentforce等產品計費方式轉變為 Flex Credit（按使用量/調用量計費），「對我們來說用量越多越有利」。而企業客戶則將取得決策或洞察的時間從天縮短為幾分鐘。

他舉例，近一年記憶體價格波動劇烈，許多企業內部有產品報價價格決策流程，但過去的審批制度要兩周時間，但這樣的時間落差將導致各區域報價越賣越虧，現在透過導入Salesforce的彈性工作流跟AI自動化工具，端到端審批時間縮短到一天，可以節省數百萬美元報價損失。

陳致宏指出，AI技術發展下，企業對資安的風險也需要重新評估，企業若仍沿用舊有的地端（On-Premise）思維或傳統防護策略，將面臨極大的生存風險。他舉例，傳統駭客攻擊多依賴人工操作與有限的工具，但現在的攻擊主體已逐漸轉變為AI攻擊，AI有無限耐心且不用休息，能夠執行人類駭客因太耗時或太繁瑣而放棄的攻擊嘗試，不間斷地尋找防禦漏洞。

他舉OpenAI的AI Agent侵入Hugging Face為例，AI Agent自主透過留言板、網站公開檔案名稱、修改目錄名稱等方式傳遞訊息，繞過傳統防火牆攔截機制，故當AI工具被駭客運用時，未來企業地端的資安防禦預算將難以抵禦AI無限成長的威脅。

他舉例，Salesforce一年花在資安防護的資金超過幾十億美元，大型雲端巨頭的資安預算是中小型第三方軟體公司或單一企業無法比擬的，一些頂級 AI 防禦模型如 Anthropic Mos也開放微軟等大型雲端巨頭來防堵漏洞，中小企業則難以獲取這類資源，他也因此呼籲企業應重新審視地端跟雲端的風險配置。

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