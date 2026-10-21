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中華創智國際成立周年 以資安認證推動可信賴 AI
中華電信（2412）集團旗下AI新創中華創智國際（CHT InventAI）21日舉辦成立一周年活動，並獲得英國標準協會（BSI）頒發 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統證書，成立第一年，即以國際標準建立完整的資訊安全管理制度，為企業導入AI提供可被驗證的信任基礎。
中華創智指出，AI平台承載企業最核心的資料與知識，因此從開發流程起就將資安納入設計。取得認證後，團隊將依標準定期稽核與改善，持續提升資安管理成熟度。
中華創智於去年10月自中華電信研究院分拆成立，成立第一年即以自有產品站穩市場。企業一站式AI MLOps/LLMOps管理平台DeepFlow、客戶心聲AI分析平台DeepVoice、企業級AI Agent管理平台AgentHub皆已進入客戶正式場域，客戶涵蓋銀行、金控、壽險、公部門、國營事業與醫療機構；授權、保固與維運收入達成年度目標，營運模式已站穩腳步。
2027 年，中華創智以營收達成為目標，將主推新產品AgentHub，協助已導入AI平台的客戶進一步讓AI Agent與數位員工正式上線，以「前線部署工程師（FDE）」進駐客戶現場的原廠導入模式，把產品直接接上業務流程，團隊也將擴編，強化技術服務與研發能量。
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