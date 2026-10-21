快訊

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

雪球愈滾愈大…澎湖冒領統一發票獎金案 1志願役軍人涉案10萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

台英合作提升中小企業 AI 數位韌性 布局國際競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為推動中小企業運用AI加速轉型，並深化台英《提升貿易夥伴關係》合作，英國在台辦事處、經濟部中小及新創企業署21日上午合作舉辦「台英中小企業AI論壇」，廣邀雙邊產官學專家、中小企業及女性創業家參加，獲各界熱烈迴響，匯聚近百位專業人士參與交流。

本次論壇聚焦數位韌性、節能減碳及女性企業領導力，期盼透過台英產業對話與案例分享，協助中小企業掌握AI應用趨勢，汲取企業創新轉型經驗，提升運用AI布局國際市場競爭力。

中企署副署長戴婉蓉表示，台英雙方於2025年簽署《提升貿易夥伴關係》三大支柱協議，強化投資、數位貿易、能源及淨零排放等領域合作，為雙方持續深化經貿交流奠定良好基礎。台灣擁有完整的資通訊供應鏈、深厚的半導體及電子製造實力；英國則在數位科技、資安及淨零轉型等領域具備豐富的研發能量與實務經驗。透過雙方優勢互補與經驗交流，期促進台英中小企業在AI及數位科技的創新應用，共同開拓市場新商機。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）表示，AI帶來的不僅是技術變革，更是機會的重新分配。確保中小企業及女性創業家都能參與並受益於AI發展，是推動創新、包容與永續成長的重要關鍵。很高興與中企署首次合辦本論壇，推動台英《提升貿易夥伴關係》的共同願景，期待透過數位創新、資安及淨零轉型等領域深化交流，協助中小企業提升競爭力，創造更多雙邊合作機會。

英國在台辦事處貿易投資署長戴博享（Joel Derbyshire）以「英國AI新局：驅動韌性、永續與包容成長」為題發表專題演講。內容涵蓋英國AI生態系及政策環境概況，分享英國如何透過數位化支持措施、創新研發及融資機制，協助中小企業運用AI提升生產力及競爭力，並進一步說明解析台英如何結合雙方產業優勢深化合作，拓展市場發展的潛力與機會。

會中安排3場專題座談，分別以「可信任AI」、「永續發展」及「女性領導力」為主題，邀集台英專家及企業代表分享實務經驗。在可信任AI方面，借鏡英國Cyber Essentials資安認證計畫，建議中小企業落實資料分級與帳號安全管理，為數位轉型奠定安全根基；在永續發展方面，結合AI與數位科技推動淨零轉型，透過碳排放數據透明化提升客戶信任度，掌握綠色商機並強化全球供應鏈競爭力；在女性領導力方面，則分享女性企業運用AI推動企業創新與拓展業務成功案例，展現多元領導力，鼓勵更多中小企業善用AI創造成長動能。

中企署表示，本次論壇有助加強台英AI創新應用與企業轉型的交流合作，未來將持續推動中小企業數位與綠色雙軸轉型，並深化台英中小企業合作，透過國際鏈結積極拓展海外市場，開創台英經貿合作的新契機。

中小企業 韌性 數位

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「2026台灣 IC 智造年會」11月5日三創盛大登場

臻鼎搶AI商機22棟智慧新廠建設中 簡禎富分享策略

高醫大生醫國際研討會 先進算力中心助攻AI研究

助台中「黑手品牌」走向國際！中市府攜手逢甲大學推外貿拓銷講座　助特定工廠搶攻海外商機

相關新聞

元太攜手日本富士軟片影像系統 拓展彩色電子紙廣告看板市場

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技 21 日宣布，與日本富士軟片影像系統公司（FUJIFILM Imaging Systems Co., Ltd.）展開合作，共同拓展大尺寸彩色電子紙電子看板市場，初期將聚焦日本鐵路產業。雙方目前正進行產品評估，預計完成相關評估後，於 2027 年陸續推出大尺寸電子紙看板產品。

「2026台灣 IC 智造年會」11月5日三創盛大登場

在經濟部產業發展署指導下，由財團法人資訊工業策進會（資策會）推動的「CoWiSH智匯交易所」，將於11月5日在台北三創生活園區12樓舉辦「2026台灣IC智造年會－百業AI起點 · 智造in CoWiSH！」，匯聚國產智慧晶片、AI模型、模組開發及系統整合等跨域技術能量。

臻鼎總經理簡禎富：高階PCB競爭升級 全球量產能力成決勝關鍵

全球印刷電路板（ PCB） 領導大廠臻鼎科技（4958）今（21）日受邀參加 2026 TPCA Show「AI 賦能・全球布局趨勢論壇」，由臻鼎總經理簡禎富與國際材料大廠啟諾迪（Qnity）、設備大廠科磊（KLA）高階主管同台，以「從技術突破到全球量產，強化 AI 時代的供應鏈韌性」為主題，探討 AI 浪潮下高階 PCB 產業的發展趨勢。

臻鼎搶AI商機22棟智慧新廠建設中 簡禎富分享策略

全球 PCB 龍頭臻鼎-KY（4958）21 日受邀參加 2026 TPCA Show「AI 賦能・全球佈局趨勢論壇」，由臻鼎總經理簡禎富與國際材料大廠啟諾迪（Qnity）、設備大廠科磊（KLA）高階主管同台，以「從技術突破到全球量產，強化 AI 時代的供應鏈韌性」為主題，探討 AI 浪潮下高階 PCB 產業的發展趨勢。簡禎富並分享，臻鼎因應AI商機22棟智慧新廠建設中的背後策略。

AI供電架構大洗牌！德微小訊號元件用量看增十倍 封裝擴產、訂單滿載

AI伺服器電源架構迎來重大變革，功率半導體需求也跟著改寫。德微科技看好隨AI伺服器從傳統集中式供電走向原生多相供電（Native Multi-phase）及分散式電源管理，繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、網路處理器（NPU）及特殊應用晶片（ASIC）需要更精準、獨立的電壓與電流控制，將帶動小訊號封裝、MOSFET及電源保護元件用量倍增，部分應用甚至具有十倍成長潛力，成為2027年營運重要成長引擎。

MIPI台北展示日 聚焦次世代介面技術

致力於為行動裝置及多元連網生態系，開發「標準化」與「有線介面規範」的國際組織MIPI 聯盟（MIPI Alliance），今日於舉行MIPI 台北展示日（MIPI Demo Day Taipei），吸引來自台灣及亞洲各地的開發人員、工程師與科技專業人士參與。隨著裝置與系統日益智慧化，相關技術與設計也迎來新的挑戰，MIPI 標準化介面規範也從行動裝置走向人形機器人、AR/VR、PC、車用等領域，成為智慧系統重要的連接基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。