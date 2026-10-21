台英合作提升中小企業 AI 數位韌性 布局國際競爭力

為推動中小企業運用AI加速轉型，並深化台英《提升貿易夥伴關係》合作，英國在台辦事處、經濟部中小及新創企業署21日上午合作舉辦「台英中小企業AI論壇」，廣邀雙邊產官學專家、中小企業及女性創業家參加，獲各界熱烈迴響，匯聚近百位專業人士參與交流。

本次論壇聚焦數位韌性、節能減碳及女性企業領導力，期盼透過台英產業對話與案例分享，協助中小企業掌握AI應用趨勢，汲取企業創新轉型經驗，提升運用AI布局國際市場競爭力。

中企署副署長戴婉蓉表示，台英雙方於2025年簽署《提升貿易夥伴關係》三大支柱協議，強化投資、數位貿易、能源及淨零排放等領域合作，為雙方持續深化經貿交流奠定良好基礎。台灣擁有完整的資通訊供應鏈、深厚的半導體及電子製造實力；英國則在數位科技、資安及淨零轉型等領域具備豐富的研發能量與實務經驗。透過雙方優勢互補與經驗交流，期促進台英中小企業在AI及數位科技的創新應用，共同開拓市場新商機。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）表示，AI帶來的不僅是技術變革，更是機會的重新分配。確保中小企業及女性創業家都能參與並受益於AI發展，是推動創新、包容與永續成長的重要關鍵。很高興與中企署首次合辦本論壇，推動台英《提升貿易夥伴關係》的共同願景，期待透過數位創新、資安及淨零轉型等領域深化交流，協助中小企業提升競爭力，創造更多雙邊合作機會。

英國在台辦事處貿易投資署長戴博享（Joel Derbyshire）以「英國AI新局：驅動韌性、永續與包容成長」為題發表專題演講。內容涵蓋英國AI生態系及政策環境概況，分享英國如何透過數位化支持措施、創新研發及融資機制，協助中小企業運用AI提升生產力及競爭力，並進一步說明解析台英如何結合雙方產業優勢深化合作，拓展市場發展的潛力與機會。

會中安排3場專題座談，分別以「可信任AI」、「永續發展」及「女性領導力」為主題，邀集台英專家及企業代表分享實務經驗。在可信任AI方面，借鏡英國Cyber Essentials資安認證計畫，建議中小企業落實資料分級與帳號安全管理，為數位轉型奠定安全根基；在永續發展方面，結合AI與數位科技推動淨零轉型，透過碳排放數據透明化提升客戶信任度，掌握綠色商機並強化全球供應鏈競爭力；在女性領導力方面，則分享女性企業運用AI推動企業創新與拓展業務成功案例，展現多元領導力，鼓勵更多中小企業善用AI創造成長動能。

中企署表示，本次論壇有助加強台英AI創新應用與企業轉型的交流合作，未來將持續推動中小企業數位與綠色雙軸轉型，並深化台英中小企業合作，透過國際鏈結積極拓展海外市場，開創台英經貿合作的新契機。