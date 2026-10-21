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華星光受法人點讚 明年營收有望翻倍成長

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

法人指出，華星光（4979）2027年晶粒出貨量有望隨晶粒稼動率及良率持續改善而上修，加上 EML 等產品逐步放量，有望帶動產品組合優化及獲利能力提升，法人預估，華星光明年營收有望倍增至120億元。管理層則指出，維持下半年營運優於上半年的展望。

公司表示，除了既有DCI產品持續成長外，CW Laser需求持續提升、800G DCI產品進入批量生產，以及EML與高增益APD開始貢獻營收，有望帶動整體營運向上，單月營收有望挑戰6億元。

展望明年，在產能倍增的情況下，營收規模將有機會呈現倍數成長。晶粒方面，除了既有的CW Laser產能擴充外，EML晶粒產能也同步進行擴增，使公司在InP產品線上有多種產品分散風險。

華星光14日公布自結，9月營收5.75億元，年增97.8%，稅後淨利1.03億元，年增110.2%，EPS達0.72元。

華星光 營收 法人

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