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台灣美光勞資達共識 台中工會正式簽署協議

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

歷經多次深入且具建設性的討論後，台灣美光記憶體工會（台中工會）與台灣美光記憶體股份有限公司很高興於21日共同宣布，雙方已就多項議題達成共識，並正式簽署勞資協議。因此，雙方同意撤回原訂於10月22日進行之調解程序。

在整個協商過程中，台中工會與美光管理團隊均秉持誠信、理性及相互尊重的原則，持續進行建設性對話；台中工會感謝美光管理團隊持續傾聽團隊成員的意見，並積極參與協商；美光管理團隊亦感謝台中工會幹部在協商過程中的投入與努力。

此次協議是雙方共同努力的成果，也展現持續溝通、相互理解及建設性協商可以為團隊成員與公司共同創造正面成果、營造穩定互信的勞資關係，並支持美光在台灣的長期發展。

台灣美也誠摯期盼目前尚在進行中的其他勞資議題，同樣能秉持「魚幫水、水幫魚」的精神，透過理性對話與協商，以最大誠意尋求雙方都能接受的共識與雙贏方案，讓所有台灣美光團隊成員與公司共同向前。

雙方對台灣中央政府長期以來的支持，以及勞動部與中科管理局於此次協商過程中所提供的協助，表達誠摯感謝，另外，雙方將於近日分別向相關團隊成員說明此次協議之相關內容。

台中 勞資 美光

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