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元太攜手日本富士軟片影像系統 拓展彩色電子紙廣告看板市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技與日本富士軟片影像系統公司宣布將展開合作，共同拓展大尺寸彩色電子紙電子看板市場，並已完成合作備忘錄簽署。圖（左）為富士軟片影像系統董事豐福貴司（Takashi Toyofuku）、（右）為元太科技總經理洪集茂。圖／元太提供
元太科技與日本富士軟片影像系統公司宣布將展開合作，共同拓展大尺寸彩色電子紙電子看板市場，並已完成合作備忘錄簽署。圖（左）為富士軟片影像系統董事豐福貴司（Takashi Toyofuku）、（右）為元太科技總經理洪集茂。圖／元太提供

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技 21 日宣布，與日本富士軟片影像系統公司（FUJIFILM Imaging Systems Co., Ltd.）展開合作，共同拓展大尺寸彩色電子紙電子看板市場，初期將聚焦日本鐵路產業。雙方目前正進行產品評估，預計完成相關評估後，於 2027 年陸續推出大尺寸電子紙看板產品。

隨著日本鐵路產業面臨人力短缺，以及傳統紙張海報在印刷、運輸、張貼與汰換等環節所衍生的成本持續增加，電子紙正逐漸成為鐵路產業尋求傳統紙本資訊載體替代方案的新選擇。電子紙電子看板可透過數位方式更新內容，協助業者簡化資訊更新流程、減少紙張等材料的使用與浪費，並提供更即時且具彈性的資訊傳遞方式。

E Ink 元太科技總經理洪集茂表示：「隨著元太在大尺寸及彩色電子紙技術持續進步，我們看見電子紙取代日本交通產業傳統印刷海報的龐大潛力。電子紙兼具紙張的視覺呈現效果與數位內容更新的彈性，能協助企業簡化內容更新流程、降低印刷及材料浪費，並以極低的耗電量提供即時資訊。」

富士軟片影像系統董事豐福貴司（Takashi Toyofuku）表示：「富士軟片影像系統在影像、印刷、色彩管理及品質控管等領域的專業，與元太科技在電子紙技術上的領先優勢高度互補。透過雙方技術與能力的結合，以及既有的客戶關係，我們將進一步加速大尺寸電子紙在日本市場的導入，首先從鐵路廣告及資訊看板應用開始，未來也將逐步拓展至其他產業。」

此外，雙方也公布預計開發彩色電子紙產品的尺寸與上市時程。其中：

• 55 吋 E Ink Marquee

預計於 2026 年 12 月推出樣品、2027 年 3 月進入量產。

• B1 大小 E Ink Marquee

預計於 2027 年 10 月推出樣品、2028 年 1 月進入量產。

此次合作將結合元太科技在電子紙技術上的領先優勢，以及富士軟片影像系統在鐵路產業所累積的客戶基礎、安裝能力與營運經驗，雙方將共同提供大尺寸彩色電子紙電子看板的整合服務，涵蓋客戶提案、產品導入、安裝及後續營運等環節。

富士 元太 電子紙

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