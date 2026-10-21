「2026台灣 IC 智造年會」11月5日三創盛大登場

在經濟部產業發展署指導下，由財團法人資訊工業策進會（資策會）推動的「CoWiSH智匯交易所」，將於11月5日在台北三創生活園區12樓舉辦「2026台灣IC智造年會－百業AI起點 · 智造in CoWiSH！」，匯聚國產智慧晶片、AI模型、模組開發及系統整合等跨域技術能量。

資策會表示，年會將透過產業趨勢交流、AI應用情境展示與實務案例分享，帶領與會者探索智慧科技如何從技術研發走向產業第一線。隨著人工智慧（AI）技術快速發展，從智慧場館管理、製造業自動化到門市零售服務，AI正逐步走進各行各業，為產業轉型帶來全新契機。

資策會指出，台灣憑藉完整的半導體產業鏈與軟硬體整合優勢，持續推動國產智慧晶片結合AI技術，開拓更多元的創新應用場景。然而，隨著AI技術應用持續拓展，各行各業正積極尋求智慧科技導入契機，但在實際轉型過程中，仍面臨需求分散、技術選型困難及導入成本等各項挑戰。

為協助產業跨越技術與市場之間的落差，資策會今年推出「CoWiSH智匯交易所」，將推動重心從過去的技術供給延伸至產業需求共創。本屆年會以全新樣貌登場，期盼藉此開啟百業AI轉型新契機，加速國產智慧晶片結合AI技術在第一線產業現場落地應用。

資策會說明，該平台借鏡群眾集資概念，建立「許願、響應、助推、實踐」四大機制，鼓勵企業主動提出轉型需求並凝聚同業共識，再由跨域技術業者共同投入，促進具市場需求的智慧終端方案開發與實際應用，進一步強化整體解決方案的市場適應力。

本屆台灣IC智造年會將聚焦國產智慧晶片與AI應用的發展機會，邀請國內IC企業分享最新智慧晶片方案與AI應用方向，呈現台灣半導體產業從核心技術延伸至智慧應用的新契機，同時展現國內軟硬體整合的研發與製造實力。

此外，活動現場將同場舉辦「CoWiSH論壇：AI終端應用鑄造產業未來式」，邀集跨域產業代表交流AI導入趨勢、應用挑戰與合作契機，並同步分享CoWiSH年度推動成果，讓與會者從產業需求、技術發展到實務應用等面向，掌握智慧終端市場的發展方向。

為讓與會者更具體感受智慧科技如何走進產業現場，年會將聚焦場館能耗管理、製造業智慧報價、食品作業合規、門市零售經營等多元產業議題，結合多款國產智慧晶片方案，近距離探索AI科技在各垂直領域應用的嶄新樣貌。

資策會強調，現場將透過Live Demo情境展示，呈現晶片技術特色及AI於產業現場的應用方式，協助企業提升營運效率、優化管理流程，並創造更多創新服務的可能性，讓技術業者精準掌握市場機會，也讓尋求轉型的企業找到落地解方。