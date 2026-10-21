LINE Touch上架打造LINE生態圈線下入口 助企業串起OMO服務體驗

LINE台灣宣布，LINE Touch 21日正式上架，打造串聯實體場景與LINE數位服務的解決方案。消費者只要以支援NFC功能的手機輕觸設置於門市、櫃位或活動現場的LINE Touch，即可快速開啟 LINE官方帳號、優惠券、集點卡與LINE MINI App等指定服務，為LINE生態圈開啟全新線下入口。即日起，企業可透過LINE官方帳號管理後台購買並設定LINE Touch，即可依不同場景彈性設定服務內容，讓每一次實體接觸都能進一步延伸為後續互動與服務機會。

LINE 台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉表示，LINE Touch 將實體場域進一步串聯至LINE生態圈，讓門市、櫃位或活動現場不只是一次性的接觸點，而能成為服務顧客、建立關係並持續互動的新入口。期待透過更簡單、彈性的工具，協助更多企業串聯線上與線下體驗，持續深化顧客關係。

LINE Touch採用NFC感應技術，消費者只需以手機輕觸，即可加入LINE官方帳號、領取優惠券、使用集點卡或開啟LINE MINI App，省去掃描QR Code或搜尋官方帳號的步驟，降低操作門檻，提升顧客使用意願與服務使用的便利性。

企業可依據不同場景需求，將LINE Touch應用於活動報到、優惠兌換、點餐、集點、活動報名等服務。例如，餐飲業可讓顧客碰一下進入點餐或會員服務；零售門市可導向 LINE 官方帳號加好友、集點卡與優惠券服務；活動現場則可導向 LINE MINI App 進行多樣化體驗（如：報到、活動頁導連、線上活動互動等）。透過更直覺的互動方式，讓LINE上既有的生態圈服務與更多實體場景串聯。