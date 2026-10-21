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公平會通過台灣大、精誠結合案 延長收購至11月5日

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣大（3045）旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠（6214）資訊普通股，公平交易委員會21日決議不禁止雙方結合。台灣大指出，目前尚待有效應賣股數達106,174,796股、約占精誠資訊已發行股份39%的成就條件，最高預定收購157,900,979股、約占 58%。精誠股東可於11月5日下午3時30分前參與應賣，其餘收購條件均維持不變。

台灣大表示，樂見公平會決議不禁止本案結合。審議結果確定後，加上公開收購期間已延長至 11 月 5日，精誠股東可在資訊更明確的情況下，有更充裕的時間評估收購條件。

台灣大表示，與精誠自2024年展開策略合作，雙方已推出近50項企業解決方案，成案件數年增逾10 倍；公開收購條件成就後，雙方將進一步深化策略合作。在跨售方面，整合台灣大的企業客戶基礎與精誠的資訊服務能力，共同開發 AI、雲端、資安及 ICT 商機；在AI導入方面，結合台灣大的高速網路、TAIDC 算力資源，以及精誠的軟體、系統整合與產業 Know-how，加速企業AI應用落地；在區域化方面，運用精誠於日本及大東南亞超過50個營運據點，將雙方在台灣驗證的AI與ICT解決方案拓展至海外市場。深化結盟後，企業服務營收規模目標最快三年達千億元，資訊服務市場市占率目標六年內翻倍。

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