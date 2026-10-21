AI供電架構大洗牌！德微小訊號元件用量看增十倍 封裝擴產、訂單滿載

AI伺服器電源架構迎來重大變革，功率半導體需求也跟著改寫。德微科技看好隨AI伺服器從傳統集中式供電走向原生多相供電（Native Multi-phase）及分散式電源管理，繪圖處理器（GPU）、中央處理器（CPU）、網路處理器（NPU）及特殊應用晶片（ASIC）需要更精準、獨立的電壓與電流控制，將帶動小訊號封裝、MOSFET及電源保護元件用量倍增，部分應用甚至具有十倍成長潛力，成為2027年營運重要成長引擎。

德微集團董事長張恩傑指出，過去伺服器透過較集中方式供電，但AI運算晶片數量大增，各晶片所需電壓、電流與瞬間負載變化不同，必須透過更細緻的多相供電架構，確保電力供應精準穩定。

以供電路徑為例，過去可能使用十條較大電流路徑，未來則增加至40條獨立控制路徑，讓原本集中處理的電源管理功能分散至更多小型元件，推升小訊號功率半導體需求。

德微總經理朱鴻鈞補充說，AI系統整合的運算晶片數量持續增加，每顆晶片周邊均需搭配電源管理與保護元件。以輝達新一代Vera Rubin等大型AI系統為例，功率元件用量將隨架構複雜度攀升，德微經營團隊估計，部分應用具備十倍成長空間，實際增幅仍取決於系統設計。

強勁需求已反映在產能擴充。德微特定封裝產品線年初月產能約300萬顆，預計今年底擴至2000萬顆，2027年第2季前挑戰3000萬顆，較年初增加十倍。該產品線目前已滿載，即使持續增加產能，客戶訂單也是立刻灌滿產能，能見度依舊看到2027年底。

德微目前整體產能利用率約85％，部分封裝產線達100％，公司將持續朝90％目標邁進。隨產能擴大、固定成本攤提效益提高，經營團隊預期，毛利及稅後獲利成長幅度有機會優於營收增幅。

德微第3季營收已達9.08億元、創單季新高。經營團隊認為AI供電架構升級、國際轉單與新增封裝產能三大動能齊發，將推動營運持續攀升。