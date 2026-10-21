MIPI台北展示日 聚焦次世代介面技術

致力於為行動裝置及多元連網生態系，開發「標準化」與「有線介面規範」的國際組織MIPI 聯盟（MIPI Alliance），今日於舉行MIPI 台北展示日（MIPI Demo Day Taipei），吸引來自台灣及亞洲各地的開發人員、工程師與科技專業人士參與。隨著裝置與系統日益智慧化，相關技術與設計也迎來新的挑戰，MIPI 標準化介面規範也從行動裝置走向人形機器人、AR/VR、PC、車用等領域，成為智慧系統重要的連接基礎。

隨著裝置整合更多感測器、相機、顯示器、儲存與運算能力，如何在各零組件之間高效傳輸不斷增加的資料，同時兼顧功耗、延遲與複雜度，已成為新一代系統設計的重要課題。本次活動匯集 16 家 MIPI 會員公司，展示涵蓋半導體與 IP、開發工具、協定分析、測試及相容性驗證等技術與解決方案。現場逾200名開發人員、工程師與科技專業人士透過實機展示與技術交流，深入了解 MIPI 介面技術的最新進展，以及在不同應用領域的實際應用。

MIPI 聯盟執行董事 Peter Lefkin 表示，AI 不只正在改變裝置能做什麼，也改變了裝置與系統的設計架構。無論是同時處理多組相機與其他感測器資料的車輛、協調數十個感測器與致動器的人形機器人，或是執行日益複雜 AI 模型的邊緣裝置，背後共同面臨的挑戰，都是如何在兼顧頻寬、延遲、功耗及系統複雜度的同時，有效率且可靠地傳輸資料，而 MIPI 標準化介面正可在其中發揮重要作用。

MIPI 介面技術正從行動裝置延伸至邊緣 AI、IoT、實體 AI 與車用等多元應用，並從資料傳輸、感測器連接到高速車載介面等面向推進相關技術與規範發展。