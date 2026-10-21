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台灣大收購精誠案過關 公平會：無顯著競爭疑慮

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

台灣大哥大（3045）收購精誠（6214）資訊案過關。公平會21日表示，台灣大哥大透過全資子公司台信電訊，公開收購精誠資訊39%至58%股份，結合後合計持股將超過50%。經評估，本案無顯著競爭疑慮，且有助整合電信與資訊服務資源，因此決議不禁止結合。

公平會表示，台灣大哥大目前持有精誠資訊約11.86%股份，規劃透過此次公開收購，合計取得超過50%股份。由於台灣大哥大在國內行動寬頻服務市場的市占率，以及兩家公司的營業額達到結合申報門檻，因此依法向公平會申報。

公平會指出，台灣大哥大主要提供行動寬頻服務，精誠資訊則以資訊軟體及相關服務為主，雙方主要業務沒有重疊，也不具上下游關係。不過，兩家公司在特定資訊軟體採購上，仍存在上下游交易關係，因此一併納入評估。

經評估，兩家公司核心業務及所需技術不同，目前也沒有跨業經營計畫，尚不致減損市場競爭。此外，雙方資訊軟體交易金額，占各自採購或經銷、代理總金額的比重不高，加上國內資訊服務業者眾多、市場競爭激烈，因此無顯著競爭疑慮。

公平會表示，本案另有助於整合電信與資訊服務資源，將5G專網及相關服務導入產業，並促進AI應用與創新，具有整體經濟利益，因此依公平交易法第13條第1項規定，不禁止結合。

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