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Mend.io資料中心落地台灣 叡揚拿下台灣總代理

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

叡揚（6752）資訊21日宣布正式成為應用程式安全領導品牌 Mend.io 的台灣總代理。Mend.io 原廠持續投入資源深耕台灣市場，並因應本地企業日益提升的資安法遵需求，宣布資料中心（Data Center）正式落地台灣，攜手叡揚資訊持續提供更完整的在地化產品導入、技術支援與顧問服務，協助台灣企業全面強化應用程式安全防護。

Mend.io 資料中心落地台灣，除了可符合台灣企業對資料在地化與法規遵循的需求，也有助於提升雲端資安服務的使用效能。對金融、政府、醫療等高度重視資料主權的產業而言，透過台灣在地資料中心，企業進行原始碼掃描與分析所產生的相關資訊可留存於台灣境內，降低跨境資料傳輸所衍生的合規疑慮；同時，資料中心在地化也能縮短連線路徑，降低系統延遲，提升原始碼掃描、弱點偵測及日常操作的回應速度，讓 AppSec 更順暢地融入企業既有開發流程，在兼顧資料治理的同時提升開發效率。

Mend.io 長期專注於 AppSec 領域，協助企業在軟體開發生命周期中管理開源元件授權風險、偵測已知漏洞，並強化整體軟體供應鏈安全，提供涵蓋 SAST、SCA、Container 及 AI Security 的一站式 AppSec 平台。其中，Mend AI 進一步將防護延伸至 AI 應用，涵蓋 AI 元件與模型盤點、AI 紅隊測試（Red Teaming）、執行期防護（Runtime Protection）等，協助企業因應 AI 應用開發帶來的新型態風險，將安全防護貫穿軟體開發生命周期，落實從程式碼層到 AI 層的全方位資安治理。

此次叡揚資訊正式成為 Mend.io 台灣區總代理，代表雙方多年合作關係進一步深化。未來叡揚資訊將持續攜手 Mend.io，結合原廠技術與自身多年累積的在地市場及技術服務經驗，深化企業 AppSec 應用與安全治理，從導入評估、教育訓練到後續維運支援，協助台灣企業因應 AI 與雲端應用快速發展所帶來的新型態資安挑戰，打造兼具安全性、敏捷性與資料治理能力的應用程式安全環境。

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