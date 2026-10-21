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「富貴板中求」TPCA 展揭AI新瓶頸 台日韓材料、載板供應鏈迎商機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股大盤21日早盤回神，PCB族群同步出現跌深反彈。法人表示，AI帶來的不只是需求增加，更是產業價值重新分配的契機。20日登場的TPCA Show 2026匯聚PCB供應鏈業者，從展場觀察來看，供應鏈對高階PCB產業展望仍偏正向，並已提前為2027年至2029年的需求進行準備。尤其當AI逐步走向自駕、機器人等實體應用，相關算力與硬體基礎建設仍具成長空間。

今年TPCA Show 2026可以發現，高速材料發展持續朝更高規格演進，但產業競爭焦點已不再只是材料規格本身，而是能否兼顧加工姓、量產良率與成本效益。反映在產業趨勢上，AI帶動的高速材料升級並非一次性的規格轉換，而是伴隨AI晶片持續演進的長期升級循環。

法人認為，更值得注意的是，產業競爭門檻聚焦在誰能同時解決材料特性、壓合、鑽孔、尺寸穩定性及量產良率等問題。換句話說，AI正推動PCB產業從過去依照規格生產的製造模式，逐步走向材料、製程與量產能力的整合競爭。市場對高階CCL的觀察重點，也已從單純電性規格延伸至加工能力、成本、量產良率與穩定供貨能力。

中信台日韓PCB（009828）ETF經理人葉松炫表示，AI晶片快速迭代之下，高速傳輸、低損耗、散熱與尺寸等要求同步提高，帶動從CCL、玻纖布、銅箔到PCB與載板等整體供應鏈持續升級。換言之，未來競爭關鍵不再只是單一材料性能，而是能否有效整合材料配方、加工製程與量產能力。

葉松炫進一步指出，下一代材料並非規格愈高愈容易快速普及。以PTFE為例，雖具低介電損耗特性，但實際導入仍須克服PCB加工與量產良率等挑戰，因此未來高速材料的競爭不只是比較材料性能，還必須同時考量加工性、量產良率與成本效益，最終則有賴整體PCB生態系共同完成驗證。

除了高階CCL，ABF載板供需亦受到關注。高盛近期對ABF載板產業維持正向看法，9月相關報告指出，受AI及高效能運算需求帶動，ABF載板供給缺口可能持續擴大至2028年，反映AI晶片尺寸、運算效能及封裝複雜度持續提升之下，載板供應仍面臨結構性壓力。

究竟AI是否已出現泡沫疑慮，葉松炫認為，目前從產業面尚未看到明顯泡沫跡象。相較於因短期股價修正而擔憂AI行情是否結束，投資人更值得關注的，是關鍵供應商的獲利上修循環何時告一段落，以及供需與產業基本面是否真正出現反轉。

009828自9月2日掛牌以來受到市場關注，布局橫跨台灣、日本及韓國PCB產業鏈，涵蓋CCL、銅箔、載板及高階PCB製造等環節，今天PCB族群反彈，也激勵該檔ETF盤中漲幅一度超過4%，收盤上漲2.5%。

法人表示，AI推動PCB產業的成長動能不只來自需求增加，更來自規格升級與產業價值量提升。隨著高階PCB、CCL及載板供應鏈持續升級，後續除了觀察終端AI需求，也應留意上游材料供應、產能擴充及新一代產品認證進度，這些因素都將成為判斷PCB產業下一階段景氣的重要指標。

材料 晶片 供應鏈

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