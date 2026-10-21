美光與台中工會簽署勞資協議 撤回22日調解程序

台灣美光記憶體工會（台中工會）與台灣美光記憶體公司21日發布聯合聲明，宣布雙方經多次協商，已就多項議題達成共識並正式簽署勞資協議，同意撤回原訂22日進行的調解程序，近日將分別向相關員工說明協議內容。

雙方表示，協商過程秉持誠信、理性及相互尊重原則，持續進行建設性對話。台中工會感謝美光管理團隊傾聽員工意見、積極參與協商；美光管理團隊也感謝工會幹部在協商過程中的投入與努力。

針對此次協議，雙方指出，持續溝通與相互理解，有助於為員工及公司創造正面成果，建立穩定互信的勞資關係，並支持美光在台灣的長期發展。

聲明也提及，目前仍有其他勞資議題尚在進行中，期盼各方秉持「魚幫水、水幫魚」精神，透過理性對話與協商，以最大誠意尋求雙方都能接受的共識。雙方並感謝勞動部與中科管理局在此次協商過程中提供協助。