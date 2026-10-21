美光勞資爭議終達共識 台中工會撤回調解程序

歷經多次深入且具建設性的討論後，台灣美光記憶體工會（台中工會）與台灣美光記憶體公司今日共同宣布，雙方已就多項議題達成共識，並簽署勞資協議。雙方同意撤回原訂於10月22日進行的調解程序。

美光台中工會今日與資方美光發表共同聲明表示，在整個協商過程中，台中工會與美光管理團隊均秉持誠信、理性及相互尊重的原則，持續進行建設性對話。台中工會感謝美光管理團隊持續傾聽團隊成員的意見，並積極參與協商；美光管理團隊亦感謝台中工會幹部在協商過程中的投入與努力。

此次協議是雙方共同努力的成果，也展現持續溝通、相互理解及建設性協商可以為團隊成員與公司共同創造正面成果、營造穩定互信的勞資關係，並支持美光在台灣的長期發展。

美光強調，誠摯期盼目前尚在進行中的其他勞資議題，同樣能秉持「魚幫水、水幫魚」的精神，透過理性對話與協商，以最大誠意尋求雙方都能接受的共識與雙贏方案，讓所有台灣美光團隊成員與公司共同向前。

雙方對台灣中央政府長期以來的支持，以及勞動部與中科管理局於此次協商過程中所提供的協助，表達誠摯感謝。

雙方將於近日分別向相關團隊成員說明此次協議之相關內容。