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鑫創電子奪美國軍工航太電子創新白金獎 新專案數量突破去年同期5倍

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

強固型邊緣AI運算解決方案供應商鑫創電子（6680）宣布，旗下ABOX-5221 ThermoSiphon液冷強固型邊緣AI電腦，榮獲2026年美國軍工航太電子創新獎（Military + Aerospace Electronics Innovators Awards）最高榮譽白金獎，展現鑫創電子在高效能邊緣AI運算、創新液冷散熱技術及強固型系統設計的研發實力。隨著全球國防自主化、智慧交通及工業自動化加速導入邊緣AI，鑫創電子積極擴大三大核心市場布局，今年新專案與新產品開案量突破去年同期5倍，顯示市場拓展與產品開發動能持續升溫。

鑫創電子董事長許育瑞表示：「軍工無人載具、自動駕駛及工業機器人等自主系統，正將邊緣AI帶入更複雜的實際運作環境。鑫創電子不僅著重提升運算效能，更透過自主研發的專利液冷技術，突破高效能AI在散熱與部署上的限制。此次獲得美國軍工航太電子創新白金獎，不僅是對技術創新的肯定，也展現鑫創將核心研發能力轉化為國際關鍵任務應用競爭力的成果。」

此次獲獎的ABOX-5221 ThermoSiphon液冷強固型邊緣AI電腦，採用鑫創電子專利相變液冷技術，透過無風扇、無幫浦的密閉式自然循環散熱設計，散熱效率較傳統散熱片提升3至5倍，有效降低高負載運算下的熱降頻風險，有助於維持AI系統長時間運作的效能穩定性。

針對軍工無人載具及自主系統在極端溫度、劇烈震動與電源不穩定環境下的運作挑戰，ABOX-5221 ThermoSiphon結合強固型設計、備援電源保護與高速多感測器資料整合能力，並依循MIL-STD-810H軍規環境測試標準設計與驗證。鑫創電子同時導入IEC 62443-4-1工控安全開發流程，強化產品全生命周期的資安管理，並為因應歐盟網路韌性法案（Cyber Resilience Act, CRA）的產品資安要求奠定基礎，提升關鍵任務應用的系統可靠性與安全性。

隨著全球國防科技加速朝向無人化與自主化發展，無人地面載具（UGV）、自主偵察平台及軍用機器人等應用，對高可靠性邊緣AI運算的需求持續攀升。面對通訊受限、極端環境及即時決策等挑戰，強固型邊緣AI平台已成為自主系統的重要運算核心。

鑫創電子持續深化軍工市場布局，其強固型邊緣AI平台已應用於國際國防系統整合商的無人地面載具專案，支援自主導航、多感測器融合及運動控制，協助提升自主系統在複雜環境中的運作效率與可靠性。

AI應用從概念驗證走向實際部署，帶動軍工、智慧交通及工業自動化市場對高可靠性邊緣AI平台的需求。鑫創電子將持續深化三大核心市場布局，拓展無人載具、自動駕駛、智慧軌道運輸、機器視覺及自主移動機器人（AMR）等應用，並結合技術創新與國際系統整合商合作，加速新專案設計導入及後續量產商機轉化。

鑫創 航太 軍工

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