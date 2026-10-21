三三會理事長林伯豐：AI 發展須有益人類、籲建立可追責機制

三三會今日舉行10月例會，理事長林伯豐受訪表示，AI發展應有益人類，並呼籲正視AI發展的潛在風險，建立可追責機制；台灣產業受惠於AI帶動，提醒台灣也應以自身立場鏈結全球、不單靠特定國家；他並建議政府依「人工智慧基本法」，將AI安全落實為可檢測、可追責、可補救的制度，讓治理走向「創新與安全並重」。

林伯豐會前受訪表示，AI的發展，應該要對人類有益處，包含健康醫療、科技生產作業，都應朝正面方向來發展。現在AI可以說是「全能」，但是AI沒有智慧去判斷對錯；他認為AI的開發過程中，應該要建立可追責的機制，才能引導AI朝正面、健康的方向發展。

林伯豐致詞表示，AI快速發展，已廣泛應用於教育、醫療、金融、資訊科技與日常生活。AI能力越強，潛在風險越複雜。台灣日前公布「人工智慧基本法」，建議政府下階段要把AI安全落實成可檢測、可追責、可補救的制度。

他也表示，期望AI發展供應鏈應朝向各區域平衡發展；AI是台灣的優勢，希望這個優勢能夠一直保持下去，所以我們應該以台灣的立場來發展AI、發 展鏈結全球的工業，不能僅依賴單一國家或地區，才是正確的方向。

他呼籲，台灣AI治理應從「鼓勵創新」進一步走向「創新與安全並重」，建立完整AI安全治理鏈。

展望今年整體產業景氣，他認為，台灣在製造業及科技發展方面，都很有實力，也有發展空間，整體展望正向。不過他也指出，台灣在人才培育及引進方面，仍須努力。他也指出，目前傳統製造業中，仍有許多業者處境辛苦，應該整體考量、期望產業均衡發展。

他也強調，台灣應該重視美國期中選舉以後的變化，並重申台灣不應僅依賴美國，而是要思考如何以台灣的立場為主，融入世界的供應體系。

針對經濟部昨日公布外銷訂單大幅增長，林伯豐表示，產業界要盡力配合經濟部的領導，也肯定經濟部對外招商做法。