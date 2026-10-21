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系微攜手 Pertech 拓展以色列市場 搶攻嵌入式、邊緣 AI 韌體商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）Insyde 近期宣布，Pertech Embedded Solutions 將擔任其韌體解決方案與工程服務在以色列的銷售代表。Pertech 擁有 17 年服務通訊、工業、醫療、航太與國防客戶的經驗。

以色列電腦製造商可透過 Pertech 與 Insyde 合作，取得韌體產品與工程服務，包括： InsydeH2O UEFI BIOS：適用於 x86 與 Arm 平台的量產韌體，涵蓋嵌入式、網通、邊緣 AI 及 AI 基礎架構系統。

Supervyse OPF OpenBMC：基於 Redfish 的頻外管理功能，適用於伺服器與 AI 基礎架構；TapRUUT 平台信任根（PRoT, Platform Root of Trust）：依循 NIST SP 800-193 準則，旨在於矽層級確立韌體完整性。

Insyde 擁有超過 25 年的 UEFI 開發經驗，InsydeH2O 已在 PC、嵌入式與伺服器市場出貨數億台裝置。憑藉與晶片夥伴的緊密關係及早期合作，客戶得以搶先採用最新的嵌入式與邊緣晶片。在實體 AI（Physical AI）領域，Insyde 作為 Arm Total Design for Physical AI 的首批合作夥伴，在硬體推出前就能於 Arm 虛擬平台模型上提供韌體支援。

「Pertech 在以色列客戶間享有良好聲譽，是 Insyde 的理想合作夥伴。我們很高興 Pertech 加入 Insyde 大家庭，攜手協助以色列開發者加速將嵌入式與邊緣 AI 產品推向市場，」Insyde Software 業務副總裁 Dave Falcucci 表示。

「以色列開發者正在打造創新產品，他們需要值得信賴的韌體專業。我們為他們連結 Insyde 經過驗證的技術與工程團隊，並有了解其需求、協助推動專案進展的在地夥伴作為後盾，」Pertech Embedded Solutions 創辦人暨執行長 Avi Cohen 表示。

以色列 系微 市場

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