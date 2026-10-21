因獲利能力改善 信評：和雲評等展望調整至「穩定」

中華信評認為，未來兩年和雲行動服務公司應能在輕資產策略以及更先進的車隊管理支持下，顯著提升其獲利能力。中華信評預期，假設即使將利率水準在2026年至2027年間升高，但2026年與 2027年和雲的EBIT利潤率應可自2025年的負0.4%分別提高至 2.6%與3.8%，EBIT利息保障倍數將恢復至1.3倍至1.6倍。

基於此，中華信評已將和雲長期發行體信用評等的評等展望從「負向」調整至「穩定」，此係反映：中華信評認為，和雲可藉由持續改善獲利能力，在未來兩年將其 EBIT 利息保障倍數穩定維持在高於1.3倍的水準。與此同時，中華信評確認，和雲的長期發行體信用評等為「twA-」，短期發行體信用評等為「twA-2」。

評等行動理由指出，此次評等展望調整行動反映預期和雲在 2026年至2028年恢復其財務實力。中華信評認為，和雲應可藉由改善營運來提升獲利能力，特別是向輕資產轉型的策略以及更先進的車隊管理。中華信評因此預測，2026年和雲的調整後 EBIT 將增至9,600萬元，2027年增至1.39億元，2028年則增至1.78億元。儘管和雲的營收因自有車隊規模縮減而持續下滑，但 2026 年至 2028 年該公司的毛利率應可因營運改善而從2025年的39.5%提升至41%至42%。

中華信評認為，和雲可能在2026年底前終止運維自有的共享機車車隊，並在未來兩年維持規模較小的自有共享汽車車隊，該公司在

2028年底的營運成本可望因此明顯降低。和雲自成立以來一直透過自有電動機車車隊提供機車共享服務，惟此項服務需要高昂的清潔與更換電池維護成本，導致其機車共享業務持續虧損，2025 年時虧損金額達到約8,700 萬元。

中華信評仍評估認為，和雲為和泰汽車集團中具策略重要性的子公司。中華信評認為，和泰汽車將維持其對和雲的持股比例（82.74%），並在必要時提供財務支持。和雲在推動母公司「移動即服務」的生態系統方面扮演的關鍵角色，支撐該公司在集團中的策略重要性地位。前述生態系統的目的是透過更頻繁的互動來促進集團與其客戶之間的聯繫，並利用客戶數據制定更精確的行銷計劃與客製化服務。不過中華信評認為，和雲的業務與集團的汽車經銷核心業務存在一定差距，再加上和雲在2025年對和泰汽車集團EBITDA的貢獻度僅為偏低的2%，因而限制了中華信評給予該公司更高的集團地位評估結果。