安勤科技攜手 Exein 強化嵌入式資安與 CRA 合規準備

工業電腦廠安勤（3479）宣布與義大利物聯網資安業者 Exein 展開合作，將Exein Analyzer導入產品資安與生命周期管理流程。結合Exein即時威脅偵測與漏洞分析能力，以及安勤在硬體設計、板級支援套件（Board Support Package，BSP）、作業系統與嵌入式產品開發方面的專業，協助客戶掌握產品軟體組成、識別資安風險，並制定適當的修補或緩解措施，為歐盟《資安韌性法》（Cyber Resilience Act，CRA）等國際資安規範預作準備。

隨著歐盟《資安韌性法》（CRA）將資安責任延伸至產品設計、上市及後續維護階段，製造商須持續掌握軟體組成、管理漏洞並備妥相關技術文件。專注於實體 AI 系統嵌入式安全業者Exein，提供了軟體分析與執行階段安全（runtime security）技術；其中，Exein Analyzer可分析韌體二進位檔或軟體物料清單（SBOM），辨識軟體元件、版本及已知漏洞，協助評估潛在風險與處理優先順序。

安勤此次合作的差異，在於不只導入單一資安工具，而是以實際產品平台為基礎，將軟體分析、執行階段防護（runtime protection）、系統整合及生命周期維護納入產品開發與交付流程。透過串聯上市前的軟體透明度與漏洞分析，以及裝置部署後的運行防護，協助客戶建立涵蓋產品設計、部署與維護階段的持續性資安管理機制。

憑藉長期投入x86與Arm工業運算平台所累積的硬體、BIOS、韌體、BSP與Linux作業系統整合經驗，安勤可依據不同產品配置與應用環境評估導入方式，並將Exein Analyzer的掃描結果與實際系統架構交叉分析，判斷漏洞是否影響產品，而非僅提供常見漏洞與暴露(CVE)清單。針對確認具有影響的漏洞，安勤可協調BSP、作業系統及供應商資源，評估更新元件、套用修補程式、調整安全設定或採取風險緩解措施。

在適用的平台上，安勤亦可整合Exein 執行階段安全技術，驗證事件偵測、安全政策及裝置端防護能力；產品部署後，則持續支援漏洞監控、版本管理、安全公告與產品維護規劃。從資安分析、風險處理到運行防護與長期支援，客戶取得的不只是資安工具，更是結合實際產品環境的整合服務，有助於提升軟體透明度、強化產品資安韌性，並準備CRA合規所需的技術文件與生命周期管理流程。

安勤科技資深產品經理林啟文表示：「產品資安不是一次性的漏洞掃描，而是貫穿設計、部署與維護階段的持續性工作。透過與Exein合作，安勤將軟體分析與執行階段安全技術，結合硬體、BSP及作業系統整合能力，把漏洞資訊轉化為產品層級的風險判斷、修補措施與運行防護，協助客戶建立可落實於實際產品的資安管理機制。」

此次合作將進一步完善安勤的產品資安生命周期布局，協助醫療、製造、交通、能源與零售等產業提升產品資安韌性、降低合規不確定性，並加速全球市場部署。