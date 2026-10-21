美超微業績超預期 為 AI 算力需求注入強心針

美國AI伺服器大廠美超微20日發布業績預告，營收大幅超出預期，毛利率預期也被同步上修，市場判讀為AI算力需求強勁，帶動業績成長。消息一出，不僅美超微大漲，戴爾、慧與等競爭對手也同步大漲，意味著市場對於整體AI需求的看法漸趨樂觀。高盛日前也上修全球伺服器出貨預估量，並點名鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）的供應鏈將會是主要贏家。

美超微預計截至9月30日的季度營收高達185-195億美元，同比暴增279%，較此前指引上調約27%，顯示AI需求對美超微業務形成強勁驅動；毛利率亦預估將升至12%-12.5%，不過此次發表僅為初步數據，完整業績將於11月3日披露。

據外媒 MarketWatch報導，Evercore ISI分析師Amit Daryanani在研報中指出，12%至12.5%的毛利率對美超微電腦可謂是「令人印象深刻的成績」，這將會連帶影響整個伺服器行業的毛利率表現，因為過往戴爾在AI伺服器領域的定價上一直享有溢價權，毛利率可能還會更高，因此Daryanani表示，「我們將此次更新視為AI算力需求的一個積極數據點。」