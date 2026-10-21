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台積電高雄廠工安釀4死 全台新建廠鋼構作業自主停工

中央社／ 新竹21日電

台積電高雄廠區工地20日傍晚發生工安意外，造成4人死亡。台積電表示，高雄工地現場及全台新建廠區的鋼構作業自主停工。

台積電指出，高雄廠區工地20日傍晚於鋼構作業施工過程發生意外，廠區相關救護人員第一時間於現場進行急救，並將4名受傷的施工人員送醫，同時聯繫家屬，4人不幸於搶救後宣告不治。

台積電表示，目前工地為交付承攬範圍，事件發生時即通報主管機關，高雄工地現場及全台新建廠區的鋼構作業都已自主停工，台積電工地安全團隊亦於現場配合相關單位釐清調查事故原因，並督促及協助下包商處理後續事宜。

據了解，台積電與承攬商對於這起意外事故相當重視，台積電與承攬商高層皆已緊急趕赴現場，督促相關事宜處理。

台積電高雄廠與新竹廠是2奈米製程的生產基地，因應智慧手機、高效能運算及人工智慧（AI）應用強勁需求，台積電正在新竹和高雄數期晶圓廠中提升產能，預期2027年2奈米年產能將增加超過1倍。

台積電 高雄 工安

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