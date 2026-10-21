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松機改 AI 園區？劉世芳：科學園區從用地到水電最快也要20年

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者劉懿萱／攝影
內政部長劉世芳。記者劉懿萱／攝影

台北市長蔣萬安近日拋出松山機場遷移議題，內政部長劉世芳21日表示，空勤總隊松機駐地肩負北部縣市及馬祖的救災、醫療後送任務，目前沒有其他替代方案，若貿然遷移，「那要到哪裡去？」她也指出，立法院才通過空勤總隊34.9億元修繕方案，如今突然提出遷移，「那現在到底要蓋還是不蓋？」強調必須審慎評估。

立法院內政委員會今日邀請劉世芳專案報告並備質詢。有委員關切，松山機場是空勤總隊重要駐地，服務範圍涵蓋台北、新北、基隆、桃園、新竹縣及連江縣，去年出動89架次、救援30人次，今年至今也已出動57架次，救災量能相當重要，詢問內政部對松機遷移的態度。

劉世芳表示，空勤總隊使用直升機，必須有一定場域，才能執行救難及醫療後送支援。北部縣市包括馬祖都仰賴這項量能，輕易遷移恐怕沒有其他替代方案。她指出，不只內政部，國防部、衛福部及交通部也都認為，松機遷移必須審慎評估。

針對松機遷移後設置AI產業園區，劉世芳表示，爭取設立科學園區，從取得用地、通過環境影響評估，到確認水電供應，通常最快也要20年。她質疑，「如果只是為了AI的黃先生要到北士科來，一講AI就出現產業園區，這也是很奇怪。」

劉世芳指出，若未經審慎評估就貿然處理松機遷移，將欠缺理性討論公共政策的空間。對於機場限高與周邊發展的關係，她也表示，據她了解，部分民生社區居民反而認為，在土地稀缺的台北，房屋高度較低，對生活空間與品質也有一定保障。

劉世芳強調，松機遷移各種有利、不利條件都應一併討論，不能只談有利的一面。

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