高通 V2X 晶片擴大支援日本標準 單一平台串聯全球主要市場

高通（Qualcomm）20日宣布，旗下車聯網（V2X）晶片組將新增支援日本760 MHz ARIB-T109標準，在既有5.9 GHz頻段之外，擴大涵蓋日本ITS Connect系統，讓單一平台可支援全球幾乎所有主要地區的V2X部署，降低車廠採用不同地區專用硬體的需求與整合複雜度。

V2X可讓車輛透過直接通訊，掌握轉角、障礙物後方等視線範圍外的潛在危險，補強先進駕駛輔助系統（ADAS）的感知能力。隨著車輛與智慧交通基礎設施串聯，相關技術也可協助保障行人、自行車及機車騎士等道路使用者的安全。

高通執行副總裁暨汽車、產業、嵌入式物聯網與機器人事業群總經理Nakul Duggal表示，V2X要充分發揮道路安全效益，必須能夠在全球規模化部署，並跨不同地區的生態系運作。此次擴大支援日本標準，將提升平台互通性，為加速技術部署跨出重要一步。

Toyota汽車公司數位資訊與通訊事業群負責人暨ITS Japan會長山本圭司表示，交通事故是全球共同面臨的挑戰，無法只靠單一企業、產業或地區解決。Toyota肯定高通持續投入創新技術，並促進汽車製造商、技術供應商、政府與交通基礎設施相關業者合作，共同朝零事故社會邁進。

高通指出，公司將持續投資具全球互通性的V2X技術，透過可規模化部署的解決方案，加速連網安全技術普及，支持以消除交通事故死亡與重傷為目標的「零死亡願景」（Vision Zero）。