快訊

LINE將淘汰舊版APP！11月4日起這些手機不能傳訊息

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

聽新聞
0:00 / 0:00

高通 V2X 晶片擴大支援日本標準 單一平台串聯全球主要市場

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

高通（Qualcomm）20日宣布，旗下車聯網（V2X）晶片組將新增支援日本760 MHz ARIB-T109標準，在既有5.9 GHz頻段之外，擴大涵蓋日本ITS Connect系統，讓單一平台可支援全球幾乎所有主要地區的V2X部署，降低車廠採用不同地區專用硬體的需求與整合複雜度。

V2X可讓車輛透過直接通訊，掌握轉角、障礙物後方等視線範圍外的潛在危險，補強先進駕駛輔助系統（ADAS）的感知能力。隨著車輛與智慧交通基礎設施串聯，相關技術也可協助保障行人、自行車及機車騎士等道路使用者的安全。

高通執行副總裁暨汽車、產業、嵌入式物聯網與機器人事業群總經理Nakul Duggal表示，V2X要充分發揮道路安全效益，必須能夠在全球規模化部署，並跨不同地區的生態系運作。此次擴大支援日本標準，將提升平台互通性，為加速技術部署跨出重要一步。

Toyota汽車公司數位資訊與通訊事業群負責人暨ITS Japan會長山本圭司表示，交通事故是全球共同面臨的挑戰，無法只靠單一企業、產業或地區解決。Toyota肯定高通持續投入創新技術，並促進汽車製造商、技術供應商、政府與交通基礎設施相關業者合作，共同朝零事故社會邁進。

高通指出，公司將持續投資具全球互通性的V2X技術，透過可規模化部署的解決方案，加速連網安全技術普及，支持以消除交通事故死亡與重傷為目標的「零死亡願景」（Vision Zero）。

高通 晶片 平台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

佳世達打造可擴充AI整櫃級解決方案 2026 OCP峰會秀集團實力

大眾控攜手CAPE深化策略合作 加速光通產能布局

巴斯夫擬擴建觀音廠 新增先進製程半導體材料產能

巴斯夫與經濟部簽署投資意向書 推動次世代半導體製造

相關新聞

松機改 AI 園區？劉世芳：科學園區從用地到水電最快也要20年

台北市長蔣萬安近日拋出松山機場遷移議題，內政部長劉世芳21日表示，空勤總隊松機駐地肩負北部縣市及馬祖的救災、醫療後送任務，目前沒有其他替代方案，若貿然遷移，「那要到哪裡去？」她也指出，立法院才通過空勤總隊34.9億元修繕方案，如今突然提出遷移，「那現在到底要蓋還是不蓋？」強調必須審慎評估。

台積電高雄建廠四死工安事故 洪申翰：從源頭加強風險管理

勞動部長洪申翰上午出席立院衛環委員會備詢，會前受訪針對台積電高雄廠重大工安事故及科技業職業安全問題表示，對於近期科技業發生的工安事件高度關注。科技業者在建廠過程中，確實可能因為工期緊迫，導致工安風險增加。後續將與國科會、國土署等相關目的事業主管機關合作，從源頭加強風險管理，不僅是後端的勞動檢查，更要在工程前端做好風險辨識與管理，並確保相關安全措施具體落實。一定會讓台積電高雄廠確保相關安全措施具體落實，復工日期不知道。

臻鼎、欣興、景碩、南電衝刺成長 ASIC 設計升級高階硬板受惠

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍頭欣興（3037），以及載板廠景碩（3189）、南電（8046）等積極衝刺AI帶來的新成長，四家廠商今日早盤股價表現同步走高。業界普遍看好大廠普遍受惠ASIC設計升級高階硬板受惠，臻鼎並積極跨入低軌衛星布局。

PCB五雄：今年產值跨兆元 看好AI帶動硬體黃金時期

台灣電路板產業國際展會（TPCA Show 2026）昨（20）日開幕，PCB五巨頭包括PCB龍頭臻鼎、載板王欣興、銅箔基板巨頭台光電、聯茂與燿華看好人工智慧（AI）帶動產業價值升級，PCB產業鏈產值今年正式跨過兆元。

高階CCL產能將缺到2029年

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2026）昨（20）日開幕，業界持續聚焦PCB載板上游材料升級議題。業界普遍認為，目前高階銅箔基板（CCL）產能供不應求將延續至2029年後，台光電、聯茂、台燿、騰輝以及銅箔廠金居、玻纖一貫廠富喬等皆持續受惠。

輝達量子運算突破 台鏈歡呼

輝達（NVIDIA）在柏林GTC開幕前夕發布量子運算重磅突破。輝達宣布以位於德國、歐洲最大超級電腦木星（JUPITER），成功對史上最多的104個量子位元的容錯量子處理器進行完整建模，驗證出將物理量子位元開銷降約90%的技術，有助加快實用量子計算系統研發，讓量子運算商業化縮短數年。輝達量子運算大躍進，台廠的仁寶、金寶跟著衝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。