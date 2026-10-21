台積電高雄建廠四死工安事故 洪申翰：從源頭加強風險管理

勞動部長洪申翰上午出席立院衛環委員會備詢，會前受訪針對台積電高雄廠重大工安事故及科技業職業安全問題表示，對於近期科技業發生的工安事件高度關注。科技業者在建廠過程中，確實可能因為工期緊迫，導致工安風險增加。後續將與國科會、國土署等相關目的事業主管機關合作，從源頭加強風險管理，不僅是後端的勞動檢查，更要在工程前端做好風險辨識與管理，並確保相關安全措施具體落實。一定會讓台積電高雄廠確保相關安全措施具體落實，復工日期不知道。

台積電昨晚發表聲明表示，事故發生地點目前屬承攬商交付施工範圍，相關工程已自主停工，台積電工地安全團隊持續在現場配合調查，釐清事故發生原因。台積電高雄楠梓廠20日發生重大工安事故，4名工人進行鋼構吊掛作業時，疑因螺栓斷裂，連人帶鋼梁從高處墜落，昨晚已有3人傷重不治，唯一生還的37歲黃姓工人送往高雄榮總搶救，未料傷勢過重，深夜宣告不治，整起事故釀成4死，成為台積電高雄廠建廠以來重大工安事故。