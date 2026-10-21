龔明鑫：台積電2035年全球產能 台灣仍占7至8成

美國總統川普日前提及台積電在美擴大投資設廠製造晶片，並稱在短時間內美國將會掌握全球50%的晶片產能。經濟部長龔明鑫今天表示，以台積電全球產能來看，到2035年台灣占比「大概會有7至8成」。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、農業部、國家發展委員會等部會首長就「當前中小微企業面臨諸如融資、數位及淨零轉型成本偏高、專業人才不足，以及國內外市場開拓不易，政府資源能否精準回應企業實際需求」進行報告，並備質詢。

川普日前提及台積電在美擴大投資設廠製造晶片，隨著台積電擴大對美投資，他認為，在短時間之內，美國「將會掌握全球50%的晶片產能」。龔明鑫今天會前受訪時強調，他昨天在立法院接受質詢時已說明，預估到2035年，台積電在台灣的產能占全球比重仍約7至8成。

媒體詢問，中油採購阿拉斯加天然氣是否需要額外編列預算。龔明鑫說明，通常如果是明年的採購，今年才會編預算，而阿拉斯加天然氣預計最快2032年可挹注國內天然氣供應，因此若需編列相關預算，也要等到2031年，且屆時立法院一定會知情。

至於投資阿拉斯加天然氣是否會取得股份，龔明鑫說，如果是投資，就一定會有股份及相應權益。