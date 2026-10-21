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美光桃園工會：10/22罷工不是關協商大門 盼合理分潤
台灣美光晶圓科技企業工會（美光桃園工會）表示，將於10月22日罷工1天，這次罷工不代表就此關閉協商大門，也不代表要讓勞資關係完全決裂，希望美光資方能夠提出讓全台灣美光工會會員可以接受的分潤方案。
美光桃園工會取得罷工權，先前揚言不排除進行突襲罷工，不過，工會這次還是選擇用事前宣告的方式，宣布將於10月22日台中工會第2次調解的日期進行罷工。
美光桃園工會發布新聞稿強調，這次罷工不代表就此關閉協商大門，也不代表要讓勞資關係完全決裂。因此，目前的規劃與設定，都還停在一天的警告性罷工，而且決定放棄突襲，選擇用事前宣告的方式。目的就是提醒美光資方，請在造成更大的經濟與社會損失之前，提出讓全台灣美光工會會員可以接受的分潤方案。
美光桃園工會表示，至今還沒有收到資方對於工會訴求的具體方案，會選在台中工會調解日期進行罷工，就是希望資方能在當天，提出全台灣美光勞工都可以接受的分潤制度和方案，如果會員認為公司方案可接受，工會非常願意和資方簽訂協議，讓這波勞資爭議就到此為止。
美光桃園工會強調，協商大門始終是開啟的，對於分潤的計算方法或分享模式等，工會都開放討論的空間。工會追求的是更公開、更合理、更民主的利潤分配制度。
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