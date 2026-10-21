快訊

LINE將淘汰舊版APP！11月4日起這些手機不能傳訊息

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

聽新聞
0:00 / 0:00

臻鼎、欣興、景碩、南電衝刺成長 ASIC 設計升級高階硬板受惠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎並積極跨入低軌衛星布局。記者尹慧中／攝影
臻鼎並積極跨入低軌衛星布局。記者尹慧中／攝影

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍頭欣興（3037），以及載板廠景碩（3189）、南電（8046）等積極衝刺AI帶來的新成長，四家廠商今日早盤股價表現同步走高。業界普遍看好大廠普遍受惠ASIC設計升級高階硬板受惠，臻鼎並積極跨入低軌衛星布局。

面對 AI 驅動的高階 PCB 產業變革，臻鼎已指出，未來產業競爭的關鍵不僅在於技術突破，更在於能否整合材料、設備、製程與數位技術，將創新成果轉化為兼具品質、良率與交付能力的規模化量產。集團持續深化智慧製造與數位轉型，並攜手關鍵材料、設備及學研夥伴推動協同研發，強化全球製造能力與供應鏈韌性。

臻鼎總經理簡禎富將於 10 月 21 日下午參與「AI 賦能・全球布局趨勢論壇」，以「從技術突破到全球量產，強化 AI 時代的供應鏈韌性」為主題，與 Qnity 及 KLA 等國際材料、設備領導廠商代表交流，分享如何透過 AI 賦能、產業鏈協作及全球製造體系整合，加速先進技術的量產應用，並強化 AI 時代高階 PCB 產業的長期競爭力。

臻鼎表示，「One ZDT, Next AI」不僅是本次參展主題，更代表集團以完整產品組合、前瞻技術研發、智慧製造及全球布局，迎接下一世代 AI 產業發展的長期策略。

未來將持續深化高階 PCB 技術及產業鏈合作，將技術創新轉化為穩定量產與全球交付能力，積極掌握 AI 基礎建設與智慧終端應用帶動的新一輪成長機會。

臻鼎並積極跨入低軌衛星布局。記者尹慧中／攝影
臻鼎並積極跨入低軌衛星布局。記者尹慧中／攝影

景碩 南電 臻鼎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

臻鼎TPCA Show展AI世代高階PCB實力 董座看旺明年業績

PCB五雄：今年產值跨兆元 看好AI帶動硬體黃金時期

TPCA 理事長：台灣電路板產業推成AI 硬體規格共同定義者與關鍵夥伴

PCB 產值拚首破兆元 TPCA Show 規模創高、聚焦 AI 與先進封裝

相關新聞

松機改 AI 園區？劉世芳：科學園區從用地到水電最快也要20年

台北市長蔣萬安近日拋出松山機場遷移議題，內政部長劉世芳21日表示，空勤總隊松機駐地肩負北部縣市及馬祖的救災、醫療後送任務，目前沒有其他替代方案，若貿然遷移，「那要到哪裡去？」她也指出，立法院才通過空勤總隊34.9億元修繕方案，如今突然提出遷移，「那現在到底要蓋還是不蓋？」強調必須審慎評估。

台積電高雄建廠四死工安事故 洪申翰：從源頭加強風險管理

勞動部長洪申翰上午出席立院衛環委員會備詢，會前受訪針對台積電高雄廠重大工安事故及科技業職業安全問題表示，對於近期科技業發生的工安事件高度關注。科技業者在建廠過程中，確實可能因為工期緊迫，導致工安風險增加。後續將與國科會、國土署等相關目的事業主管機關合作，從源頭加強風險管理，不僅是後端的勞動檢查，更要在工程前端做好風險辨識與管理，並確保相關安全措施具體落實。一定會讓台積電高雄廠確保相關安全措施具體落實，復工日期不知道。

臻鼎、欣興、景碩、南電衝刺成長 ASIC 設計升級高階硬板受惠

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、載板龍頭欣興（3037），以及載板廠景碩（3189）、南電（8046）等積極衝刺AI帶來的新成長，四家廠商今日早盤股價表現同步走高。業界普遍看好大廠普遍受惠ASIC設計升級高階硬板受惠，臻鼎並積極跨入低軌衛星布局。

PCB五雄：今年產值跨兆元 看好AI帶動硬體黃金時期

台灣電路板產業國際展會（TPCA Show 2026）昨（20）日開幕，PCB五巨頭包括PCB龍頭臻鼎、載板王欣興、銅箔基板巨頭台光電、聯茂與燿華看好人工智慧（AI）帶動產業價值升級，PCB產業鏈產值今年正式跨過兆元。

高階CCL產能將缺到2029年

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2026）昨（20）日開幕，業界持續聚焦PCB載板上游材料升級議題。業界普遍認為，目前高階銅箔基板（CCL）產能供不應求將延續至2029年後，台光電、聯茂、台燿、騰輝以及銅箔廠金居、玻纖一貫廠富喬等皆持續受惠。

輝達量子運算突破 台鏈歡呼

輝達（NVIDIA）在柏林GTC開幕前夕發布量子運算重磅突破。輝達宣布以位於德國、歐洲最大超級電腦木星（JUPITER），成功對史上最多的104個量子位元的容錯量子處理器進行完整建模，驗證出將物理量子位元開銷降約90%的技術，有助加快實用量子計算系統研發，讓量子運算商業化縮短數年。輝達量子運算大躍進，台廠的仁寶、金寶跟著衝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。