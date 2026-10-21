Power Up Plan 2.0上路 讓企業價值被世界看見 助攻企業國際競爭力

日本、韓國近年陸續從公司治理及資訊透明角度出發，推動企業價值提升制度，鼓勵上市公司檢視資本效率、妥善配置經營資源，並強化與投資人的溝通。隨著大型企業國際化程度提高及國際機構投資人對企業中長期策略、資本配置及成長動能的關注增加，企業如何清楚說明經營策略，成為企業公司治理及資本市場溝通的重要一環。

日本自2023年推動資金成本及股價管理措施，已有效促進企業對資金成本、獲利能力以及市場評價的認知， 2026年政策更著重於企業揭露品質、經營資源配置、實質行動方案及投資人對話等面向。韓國自2024年推出企業價值提升計畫，主係透過發布企業價值提升計畫指南，搭配編製韓國價值提升指數、籌組專屬基金、提供中小企業諮詢服務及最佳實踐公司獎項等措施擴大企業參與，並由指標性大型企業如三星、海力士及現代等帶頭響應，另為有效引導企業主動積極參與，2026年祭出稅務相關優惠，大幅提高企業揭露意願，實質深化股東回饋並改善韓國企業折價議題。

為接軌亞洲資本市場發展趨勢，台灣同樣從公司治理出發，臺灣證券交易所自2024年起，鼓勵上市公司制定和揭露營運策略及業務計畫，說明提升企業價值的具體作法，強化與股東的溝通。截至2025年底，已有487家上市公司自願揭露提升企業價值計畫，展現企業參與意願。近年我國資本市場市值排名更隨著產業營運績效提升，市值從2024年的全球第12名，上升為全球第五大股票市場，隨著市值提升，國際投資人日益重視台灣企業的產業布局、資本效率及長期成長動能，市場對企業資訊的需求也逐步從掌握過去經營成果，走向了解企業未來發展藍圖。

證交所為協助上市公司透過中長期發展策略布局以維持營運成長動能，並提升與投資人溝通能力，2026年推出「提升企業價值計畫2.0」（Power Up Plan 2.0），除進一步擴大企業參與率，更希望強化上市公司對企業價值及願景的敘事能力，同時，針對具一定規模及公司治理能力的企業，適度開放中長期預測性資訊揭露，並偕同臺灣指數公司強化IR媒合服務及資訊整合服務，逐步形成企業與投資人之間更具深度及持續性的溝通機制。

Power Up Plan 2.0以四大升級措施引導企業關注中長期策略發展布局，深化投資人對企業經營策略的理解與信任，重點執行策略如下：

一、放寬預測性資訊：29家大型優質企業可揭露中長期預測性資訊

證交所考量不同規模企業在公司治理能力、資訊揭露制度及市場關注程度等面向存在差異，優先開放公司治理及資訊揭露基礎較成熟、具一定市場規模的大型企業適用預測性資訊揭露機制，以兼顧企業溝通需求與投資人權益保障。

證交所這次修訂「對上市公司應公開完整式財務預測的認定標準」，於公司治理評鑑結果公布日符合市值達新臺幣500億元以上且公司治理評鑑前5%的上市公司，可於提升企業價值計畫中揭露自發布年度起至其後三年度內的預測性資訊，同時應揭露重要基本假設、估計基礎及警語，並隨時評估修正或更新預測性資訊內容。

依2026年4月30日公司治理評鑑結果公布日市值計算，共有29家上市公司符合資格。對大型企業而言，企業價值提升計畫不僅有助於檢視資本配置及經營策略，也能回應國際機構投資人對企業中長期發展及成長動能的資訊需求。透過更完整的策略揭露及IR溝通，大型企業可向市場清楚說明產業布局、投資計畫及價值創造方向，提升國際投資人對企業策略的理解，強化國際競爭力。由優質大型企業先行實踐，亦可逐步累積我國企業對中長期策略揭露及投資人溝通的經驗，形成較佳實務案例並帶動市場擴散。

二、建構資訊整合平台：打造提升企業價值資訊網站，串聯揭露、分析與議合

為利於市場參與者更容易找到、比較及使用企業價值資訊，證交所規劃建置提升企業價值資訊網站(https://esg.twse.com.tw/PowerUp/front/tw/main/home)，打造企業價值資訊的一站式入口，串聯企業揭露計畫內容、投資指標、比較分析及IR議合服務功能，讓分散在不同資訊來源的企業價值資訊更容易被市場使用。

該網站將整合計畫簡介、公告事項、揭露現況、投資指標、較佳實踐範例及參考資料六大功能，並以視覺化儀表板呈現企業及市場整體表現；同時提供單一公司深度檢視，以及跨公司、跨產業比較功能，讓企業價值相關資訊從揭露、查詢、分析到議合皆能相互連結，讓投資人從「看資訊」進一步做到「找企業、做比較、進行議合」，建構完整且一致的資訊生態系。

三、精進揭露指引：提供多元揭露架構及情境範例，讓企業更清楚說明價值提升策略

為協助企業編製提升企業價值計畫，證交所經參考我國資本市場現況，以及亞洲主要市場推動企業價值提升的作法，修訂「提升企業價值計畫揭露指引」，提供完整版與精簡版兩種內容，並附上通用版、 TSR版本及改善公司評價版本等三種情境範例供上市公司參採，供上市公司依自身需求彈性運用。

四、深化IR媒合服務：讓好的企業更容易被市場發現

證交所針對採用Power Up Plan 2.0的上市公司，將透過新聞媒體宣傳、主題式業績發表會及海內外引資活動等多元宣傳管道，提升企業能見度及曝光機會。同時，藉由臺灣指數公司（TIP）強化IR議合服務平台功能，企業可透過平台向國內外投資人傳遞營運優勢、永續亮點及企業價值提升計畫，投資人也能掌握企業資訊、預定投資人會議並與公司進行議合，讓企業與投資人的關係從單向資訊揭露走向雙向交流互動，強化投資人溝通效益。

Power Up Plan 2.0執行的實質效益，除了鼓勵企業關注中長期策略以布局業務持續成長動能，亦將逐步建立企業與投資人溝通的能力。當企業願意把策略說清楚，投資人就更容易理解企業；企業透過IR溝通持續回應投資人關注，雙方在互動中形成價值溝通正向循環，將逐步打造更完整的企業價值溝通生態系。

證交所表示，將持續扮演串聯企業、投資人及市場各項工具的角色，從制度、資訊平台、IR議合到國際曝光，提供企業成長過程中所需的支持。讓台灣優質企業不只創造價值，也能讓市場看見價值，實現優質企業被看見、被理解、被投資的目標，進一步提升台灣資本市場的國際能見度與競爭力。