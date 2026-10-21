高階CCL產能將缺到2029年

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2026）昨（20）日開幕，業界持續聚焦PCB載板上游材料升級議題。業界普遍認為，目前高階銅箔基板（CCL）產能供不應求將延續至2029年後，台光電（2383）、聯茂、台燿、騰輝以及銅箔廠金居、玻纖一貫廠富喬等皆持續受惠。

業界觀察，PCB產業鏈過往產值已破兆，今年度則是PCB製造本身的產值、不包含材料設備就破兆元。以整體PCB產業鏈來看，產值增幅最大者包含銅箔基板、玻纖布、銅箔等產品。

銅箔基板缺貨最受關注，業界觀察，銅箔基板材料迭代升級速度愈來愈快，但產品生命周期仍延續，銅箔基板不至於有錢買不到，只是價格高低問題，價格須兼顧因短期需求爆量，對高品質與穩健供應的考驗。

業界指出，AI伺服器與高速網通需求，帶動PCB、載板及關鍵材料供需趨緊張。缺料由Low CTE、Low Dk2及HVLP4等高階材料，擴至高階CCL、高階PCB、ABF載板、製程設備與耗材。