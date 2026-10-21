輝達量子運算突破 台鏈歡呼

輝達（NVIDIA）在柏林GTC開幕前夕發布量子運算重磅突破。輝達宣布以位於德國、歐洲最大超級電腦木星（JUPITER），成功對史上最多的104個量子位元的容錯量子處理器進行完整建模，驗證出將物理量子位元開銷降約90%的技術，有助加快實用量子計算系統研發，讓量子運算商業化縮短數年。輝達量子運算大躍進，台廠的仁寶（2324）、金寶跟著衝。

仁寶作為輝達量子電腦重要夥伴，採用輝達CUDA-Q技術開發「CGA-QZ平台」（異質整合框架），該平台扮演中間層入口，協助算力自動分流，是輝達量子運算第一梯隊。

另外，輝達投資量子硬體製造商SEEQC，金寶先前也以1,000萬美元入股SEEQC，成為其策略投資人，雙方正共同開發以SEEQC的SFQ控制晶片設計的常溫電子設備，隨輝達這次量子技術大突破，未來SEEQC同步受惠，金寶也將沾光。

量子計算以量子位元的疊加、糾纏等特性，處理經典計算機難以高效解決的問題。但量子位元極易受到環境雜訊干擾導致錯誤累積，「容錯量子計算」是實現實用量子電腦的核心路徑。

輝達以旗下cuQuantum軟體，以及CUDA-Q平台中的容錯邏輯計算層，讓研究人員對容錯量子計算系統進行建模與開發，並驗證Google日前發表的「魔態培育」技術，有望大幅降低量子運算所需的魔態對硬體高消耗需求。

輝達說明，超級電腦使用8,192塊輝達GPU模擬量子計算，將模擬規模提升至創紀錄的104個量子位元，更重要的是改為在現實雜訊環境中執行建模，對於未來建設實體量子電腦的優化效果將更顯著。

魔態培育也是此次模擬的核心成果之一。輝達發現，以魔態培育取代傳統的魔態萃取，能夠有效降低資源需求，這意味著未來的實體量子電腦不需依賴過於龐大的硬體規模，更多硬體位元能用於實際的數據計算。