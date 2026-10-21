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蘋果觸控筆電來了！台鏈衝 帶動鴻海、廣達等業績向上

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
蘋果（Apple）公司19日證實，28日將在洛杉磯舉行新品發表活動。 路透
蘋果（Apple）公司19日證實，28日將在洛杉磯舉行新品發表活動。 路透

蘋果（Apple）公司19日證實，28日將在洛杉磯舉行新品發表活動，是本月第二次新品發表會。蘋果釋出「好多好消息，下周和你說」的訊息，預告將推出一系列新產品。外界預料，首款搭載觸控螢幕的MacBook將是重點，以及其他改款硬體產品。

蘋果新品發表會「Pro and tell」，預告MacBook Pro更新。彭博先前報導，蘋果將推出搭載M6晶片的入門款MacBook Pro、更新版iMac，以及配備更高解析度螢幕的新款iPad mini。

蘋果筆電主力供應商為鴻海（2317）與廣達，平板電腦供應商為鴻海與仁寶，隨著蘋果新產品一波接著一波推出，將帶動代工廠第4季業績跟著喊衝。

蘋果首款折疊iPhone「iPhone Duo」將於本周五正式開賣，近幾周並推出一系列新產品，包括全新的HomeView、HomePod mini 2，以及升級的Apple TV機上盒。

彭博周日報導，蘋果零售門市正準備於11月6日（周五）開始銷售新產品，包括首台搭載觸控螢幕的新款MacBook Pro，這也代表蘋果產品策略的重大轉變。

多年來蘋果一直表示「不會結合iPad與Mac的使用體驗」，蘋果已故創辦人賈伯斯更曾在2010年iPad發表會上，公開反對「垂直螢幕使用觸控方式」，理由是手指操控時間一久，手臂會很不舒服。

市場預期，全新的觸控螢幕MacBook將採用與iPhone類似的「動態島」介面，並配備採用OLED技術、解析度更高的顯示器。這兩項設計都將是Mac首度採用。新機將搭載M5 Pro與M5 Max晶片，與蘋果今年3月推出的現行款MacBook Pro所採用的晶片相同。

將發布的新一代iPad mini也將首度採用OLED螢幕，進一步縮小與高階iPad Pro的顯示差距。此外，新機預計搭載A20 Pro晶片，帶來更快的運算速度與更好的能源效率。前置FaceTime鏡頭的位置據傳將重新調整，以改善視訊通話與橫向使用體驗，揚聲器系統也有望升級。外界認為，10月28日的蘋果發表會，成功吸引全球果粉與科技產業的目光。對Mac使用者而言，這很可能不只是一次例行性的硬體升級，而是蘋果重新定義Mac未來發展方向的重要時刻。

蘋果 MacBook iMac

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