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AI外溢 傳產訂單增逾兩位數
9月外銷訂單表現耀眼，經濟部昨（20）日指出，不僅資訊通信產品、電子產品接單金額創高，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等四大傳產貨品訂單，均呈兩位數正成長。經濟部表示，傳產只要沾到AI供應鏈，訂單表現皆佳，惟部分傳產仍面臨產能過剩挑戰。
經濟部統計處長黃偉傑表示，歐美年底消費旺季備貨，將有機會改善傳產訂單，像是9月美國塑橡膠製品訂單中，包括窗簾、塑膠地磚等訂單增加，都是受惠於年底耶誕節消費。
四大傳產貨品9月接單不俗。基本金屬製品接單24.3億美元，年增29.7%，主因受惠AI供應鏈需求強勁；機械產品接單21.9億美元，創歷年同月新高，年增21.5%；塑橡膠製品訂單15.3億美元，年增11.4%；化學品9月接單17.1億美元，年增22.8%。
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