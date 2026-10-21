聽新聞
0:00 / 0:00

AI外溢 傳產訂單增逾兩位數

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

9月外銷訂單表現耀眼，經濟部昨（20）日指出，不僅資訊通信產品、電子產品接單金額創高，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等四大傳產貨品訂單，均呈兩位數正成長。經濟部表示，傳產只要沾到AI供應鏈，訂單表現皆佳，惟部分傳產仍面臨產能過剩挑戰。

經濟部統計處長黃偉傑表示，歐美年底消費旺季備貨，將有機會改善傳產訂單，像是9月美國塑橡膠製品訂單中，包括窗簾、塑膠地磚等訂單增加，都是受惠於年底耶誕節消費。

四大傳產貨品9月接單不俗。基本金屬製品接單24.3億美元，年增29.7%，主因受惠AI供應鏈需求強勁；機械產品接單21.9億美元，創歷年同月新高，年增21.5%；塑橡膠製品訂單15.3億美元，年增11.4%；化學品9月接單17.1億美元，年增22.8%。

傳產 供應鏈 耶誕節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI太強了！9月外銷訂單1,142億美元再創高、年增62.4% 連20個月成長

9月外銷訂單1142億美元續創高 年增62.4%連20紅

千附搶量子電腦商機

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

相關新聞

蘋果觸控筆電來了！台鏈衝 帶動鴻海、廣達等業績向上

蘋果（Apple）公司19日證實，28日將在洛杉磯舉行新品發表活動，是本月第二次新品發表會。蘋果釋出「好多好消息，下周和你說」的訊息，預告將推出一系列新產品。外界預料，首款搭載觸控螢幕的MacBook將是重點，以及其他改款硬體產品。

PCB五雄：今年產值跨兆元 看好AI帶動硬體黃金時期

台灣電路板產業國際展會（TPCA Show 2026）昨（20）日開幕，PCB五巨頭包括PCB龍頭臻鼎、載板王欣興、銅箔基板巨頭台光電、聯茂與燿華看好人工智慧（AI）帶動產業價值升級，PCB產業鏈產值今年正式跨過兆元。

高階CCL產能將缺到2029年

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2026）昨（20）日開幕，業界持續聚焦PCB載板上游材料升級議題。業界普遍認為，目前高階銅箔基板（CCL）產能供不應求將延續至2029年後，台光電、聯茂、台燿、騰輝以及銅箔廠金居、玻纖一貫廠富喬等皆持續受惠。

輝達量子運算突破 台鏈歡呼

輝達（NVIDIA）在柏林GTC開幕前夕發布量子運算重磅突破。輝達宣布以位於德國、歐洲最大超級電腦木星（JUPITER），成功對史上最多的104個量子位元的容錯量子處理器進行完整建模，驗證出將物理量子位元開銷降約90%的技術，有助加快實用量子計算系統研發，讓量子運算商業化縮短數年。輝達量子運算大躍進，台廠的仁寶、金寶跟著衝。

巴斯夫加碼在台投資半導體材料 強化供應鏈韌性、貼近客戶

全球化工龍頭巴斯夫，加碼在台投資半導體材料。巴斯夫（BASF）昨（20）日與經濟部簽署投資意向書（LOI），擴建桃園觀音廠，新增先進半導體材料產能，包括2奈米以下先進製程；同時強化供應鏈韌性、並更貼近客戶。

AI外溢 傳產訂單增逾兩位數

9月外銷訂單表現耀眼，經濟部昨（20）日指出，不僅資訊通信產品、電子產品接單金額創高，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等四大傳產貨品訂單，均呈兩位數正成長。經濟部表示，傳產只要沾到AI供應鏈，訂單表現皆佳，惟部分傳產仍面臨產能過剩挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。