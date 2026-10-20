達麗擴大赴美投資 瞄準台積電供應鏈商機

達麗建設董事長謝志長表示，面對台灣房市萎縮，將擴大美國布局，隨著台積電赴美設廠及供應鏈跟進，達麗未來在美國「不想做住宅」，會以可創造固定收益的不動產為主；談到明年房市，他表示「沒有悲觀的權利」，因為市場永遠存在換屋需求。

達麗建設今天舉行20週年媒體交流會。談到明年房市，謝志長表示，「沒有悲觀的權利」，即使房市景氣走低，市場永遠都有買屋與換屋需求，因此會樂觀看待。達麗未來產品設定將鎖定市場實際需求，不做高單價、高總價住宅，區域布局以六都為主。

談到美國布局，謝志長表示，達麗早期美國投資鎖定華盛頓州西雅圖，當地有微軟、波音等產業支撐，他看好產業發展帶動人口需求，因此選擇在當地投資。

謝志長指出，隨著台積電前進美國設廠，台灣供應鏈廠商陸續赴美，達麗開始尋找其他投資機會；若有合適機會，希望投資可提供台積電供應鏈廠商所需服務的標的，未來將持續在加州、德州等城市尋找機會。

他表示，未來美國布局「不想再做住宅」，而是希望尋找可創造固定收益的投資機會。

另外，達麗今年9月底已透過子公司以1860萬美元、約新台幣5.9億元，取得位於北鳳凰城的商辦Corridors Corporate Center。達麗當時表示，美國市場將聚焦商業不動產與收益型不動產，透過租金收入建立長期、可預測的經常性現金流。

謝志長透露，達麗近期在南鳳凰城找到一處投資標的，但此案尚在評估中；另外，達麗目前在西雅圖已有2塊基地，未來將興建公寓，會採出租方式以取得固定收益。

對於擴大海外布局原因，謝志長表示，台灣房地產市場開始萎縮，「不跨出去不行」，希望透過美國投資取得較穩定收益，讓公司能安然度過房市波動。