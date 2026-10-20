玉晶光攜手3M集團 推進擴束光學技術開發製造

玉晶光近日宣布與全球科技創新巨擘3M集團達成戰略合作，3M預計參與玉晶光私募發行新股。玉晶光今天進一步說明，雙方共同推進3M擴束光學技術（EBO）解決方案的研發、製造與產能擴充。

玉晶光日前宣布與3M集團達成戰略合作，3M預計認購玉晶光私募普通股553萬4440股，每股認購價格為869.6元，投資總金額高達新台幣48億1274萬9024元（約1.5億美金）；交易完成後，3M將持有玉晶光約4.68%普通股股權。

玉晶光表示，這次合作結合3M在EBO技術的領導地位、材料科學、光學設計及全球客戶網絡，與玉晶光長期積累的精密光學鏡頭製造能力、量產規模及高精度組裝技術。玉晶光生產團隊將全力支援3M EBO套管、共封裝光學（CPO）解決方案及相關光互連模組的量產做準備。

玉晶光董事長陳天慶表示，玉晶光非常高興能夠深化與3M的合作夥伴關係，共同推進應用於下一代資料中心基礎設施的光互連解決方案。這項合作集結雙方互補的技術與高階製造優勢，不僅能加速EBO技術的商業化，更能協助滿足高速成長的光通訊市場對高效能傳輸的強勁需求。

3M董事長暨執行長布朗（William Brown）指出，3M持續投資於能為客戶加速創新能力的戰略夥伴，選擇玉晶光作為關鍵製造夥伴並對其進行股權投資，將強化3M為高效能資料中心基礎設施大規模量產下一代光連接解決方案的實力。

玉晶光表示，在符合相關慣例交割條件的前提下，3M對玉晶光的戰略投資預計將於第4季完成交割，玉晶光期許透過這次合作，將光學鏡頭的精密製造實力延伸至全球高階光通訊與AI資料中心供應鏈，打造多元成長動能。