高雄廠爆工安意外4人送醫 台積電回應：相關工程自主停工、配合調查

記憶體模組大廠創見（2451）束氏家族出手布局不動產，據傳買下宜蘭頭城知名地標「阿拉伯皇宮」榮梓博物館。這座由「台灣阿拉伯王」林昭文斥資打造的私人招待所，過去曾開價33億元求售，歷經八年尋找買家，近期傳出以約10億元易主，買方為創見束家相關企業萬情投資，讓這樁備受矚目的豪宅交易終於有了新進展。

2026-10-20 15:05