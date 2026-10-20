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高雄廠爆工安意外4人送醫 台積電回應：相關工程自主停工、配合調查

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台積電（2330）高雄廠區工地20日傍晚傳出重大工安意外，疑似鷹架倒塌造成4名施工人員受傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝
台積電（2330）高雄廠區工地20日傍晚傳出重大工安意外，疑似鷹架倒塌造成4名施工人員受傷送醫。記者巫鴻瑋／翻攝

台積電（2330）高雄廠區工地20日傍晚傳出重大工安意外，疑似鷹架倒塌造成4名施工人員受傷送醫。台積電晚間證實，廠區在鋼構作業施工過程中發生意外，4名施工人員已緊急送醫救治，相關工程目前已自主停工，正配合主管機關調查事故原因。

台積電表示，事故發生後，廠區相關救護人員第一時間於現場進行急救，隨即由救護車將4名施工人員送醫救治，並依規定通報主管機關。

針對事故後續處理，台積電指出，事發工地屬交付承攬範圍，相關工程已自主停工，台積電工地安全團隊目前正在現場配合相關單位釐清事故原因，同時督促並協助下包商處理後續事宜。

台積電 高雄 工程

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